Названо причину виникнення Чорної смерті: яка подія породила чуму

Результати нового дослідження припускають, що потужні виверження вулканів у минулому могли стати причиною появи Чорної смерті, яка забрала життя людей. Вважається, що супутні ефекти призвели до появи бліх, які переносять заразу.

Нове дослідження вчених із Кембридзького університету припускає, що поєднання вулканічної активності, холодного літа і голоду призвело до появи смертоносної чуми в Європі. Припускають, що Чорна смерть могла частково знищити населення середньовічної Європи через вулканічні виверження, що сталися за кілька років до цього, пише Science Focus.

За словами палеокліматолога географічного факультету Кембридзького університету, професора Ульфа Бюнтгена, вони з колегами виявили, що час незвично холодних літніх періодів у середині 1340-х років, імовірно, пов'язаний з одним великим або кількома менш великими виверженнями вулкана. Ці події також сприяли сильному голоду в Середземномор'ї.

Вважається, що супутні ефекти врешті-решт призвели до появи бліх, що переносять чуму, в європейських портах — тут чума забрала життя до 60% населення. За словами професора Бюнтгена, його давно цікавило те, що стало поштовхом для початку і поширення Чорної смерті.

Під час дослідження вчені вивчили річні кільця і крижані керни — дані вказують на вулканічну активність, яка стала причиною незвичайного клімату. Далі кліматолог доктор Мартін Баух з Інституту історії та культури Східної Європи імені Лейбніца в Німеччині мав зіставити ці кліматичні дані з історичними записами.

Результати засвідчили, що холодна погода спричинила найсильніший голод у Середземномор'ї, і що саме реакція італійських республік Венеції, Генуї та Пізи зрештою принесла чуму в Європу. За словами доктора Бауха, століття налагодження високоефективної системи запобігання голоду в кінцевому підсумку, на жаль, призвело до ще більшої катастрофи.

Передбачається, що блохи, заражені бактерією Y. Pestis, потрапляли в середземноморські порти на кораблях із зерном. Pestis, потрапляли в середземноморські порти на кораблях із зерном, де хвороба передавалася щурам, кішкам і людям, а потім швидко поширювалася Європою, знищуючи населення.

У результаті вчені дійшли висновку, що вулканічна активність спровокувала цілу серію подій, які в кінцевому підсумку обрушили Чорну смерть на Європу. Автори також стверджують, що їхнє відкриття має значення і для сучасного світу. Річ у тім, що ймовірність збігу чинників, які сприяли виникненню Чорної смерті, може здаватися рідкісною, але це може змінитися в умовах зміни клімату.

