Названа причина возникновения Черной смерти: какое событие породило чуму

Результаты нового исследования предполагают, что мощные извержения вулканов в прошлом могли стать причиной появления Черной смерти, унесшей жизни людей. Считается, что сопутствующие эффекты привели к появлению блох, переносящих заразу.

Новое исследование ученых из Кембриджского университета предполагает, что сочетание вулканической активности, холодного лета и голода привело к появлению смертоносной чумы в Европе. Предполагается, что Черная смерть могла частично уничтожить население средневековой Европы из-за вулканических извержений, произошедших за несколько лет до этого, пишет Science Focus.

По словам палеоклиматолога географического факультета Кембриджского университета, профессора Ульфа Бюнтгена, они с коллегами обнаружили, что время необычно холодных летних периодов в середине 1340-х годов, вероятно, связано с одним крупным или несколькими менее крупными извержениями вулкана. Эти события также способствовали сильному голоду в Средиземноморье.

Считается, что сопутствующие эффекты в конце концов привели к появлению блох, переносящих чуму, в европейских портах — здесь чума унесла жизни до 60% населения. По словам профессора Бюнтгена, его давно интересовало то, что стало толчком для начала и распространения Черной смерти.

В ходе исследования ученые изучили годичные кольца и ледяные керны — данные указывают на вулканическую активность, которая стала причиной необычного климата. Далее климатолог доктор Мартин Баух из Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница в Германии предстояло сопоставить эти климатические данные с историческими записями.

Результаты показали, что холодная погода вызвала сильнейший голод в Средиземноморье, и что именно реакция итальянских республик Венеции, Генуи и Пизы в конечном итоге привела чуму в Европу. По словам доктора Бауха, столетия налаживания высокоэффективной системы предотвращения голода в конечном итоге, увы, привело к еще большей катастрофе.

Предполагается, что блохи, зараженные бактерией Y. Pestis, попадали в средиземноморские порты на кораблях с зерном, где болезнь передавалась крысам, кошкам и людям, а затем быстро распространялась по Европе, уничтожая население.

В результате ученые пришли к выводу, что вулканическая активность спровоцировала целую серию событий, которые в конечном итоге обрушили Черную смерть на Европу. Авторы также утверждают, что их открытие имеет значение и для современного мира. Дело в том, что вероятность совпадения факторов, способствовавших возникновению Черной смерти, может казаться редкой, но это может измениться в условиях изменения климата.

