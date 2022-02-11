Байки из Средневековья. Ученые считают, что Черная смерть не могла убить половину Европы

Черная смерь или чума — самая страшная болезнь в поздние Средние века. Согласно историческим источникам, между 1346 и 1353 годами чума забрала жизни от 30% до 50% населения Европы. Оказывается, это не так.

Исторические источники утверждают, что самая страшная эпидемия чумы забрала миллионы жизней и оставила Европу почти без населения в середине 14 века. Но новое исследование говорит о том, что чума не убила столько людей, а в некоторых регионах даже существенно не повлияла на численность населения, сообщает The Conversation.

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"Чтобы определить настоящий уровень смертности в разных регионах Европы, мы использовали образцы ископаемой пыльцы из отложений в озерах и болотах в 19 странах Европы. Благодаря этому, мы смогли провести демографический анализ последствий эпидемии чумы в Европе в середине 14 века", — говорит руководитель группы ученых Адам Издебски из Института истории человечества им. Макса Планка.

[ + – ] Ископаемая пыльца под микроскопом при 40-кратном увеличении Фото: The Conversation

По словам ученых, в озерах и болотах хранится много полезной информации. Отложения, которые хранят останки животных и растений, являются свидетелями изменений окружающей среды за тысячи лет.

"С помощью пыльцы мы исследовали историю развития сельского хозяйства середины 14 века. Ведь, если черная смерть убила миллионы людей, значит земли должны были быть заброшены, или превращены в пастбища. Они не могли использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур. Именно такие доказательства или опровержения мы и искали", — говорит Издебски.

Ученые говорят, что была часть Европы, где число жителей резко сократилось после прихода черной смерти – это, например, южная Швеция, центральная Италия и Греция. Но в Каталонии и в Чехии существенного изменения в ведении сельского хозяйства не наблюдалось. Более того, в Польше, странах Балтии и центральной Испании, количество земель для выращивания культур даже увеличилось.

"Наши данные показывают, что эпидемия чумы в Европе не затронула все ее уголки одинаково, а с другой стороны, не была такой страшной и смертоносной, как о ней писали свидетели тех событий", — говорит Издебски.

[ + – ] Различные сценарии демографического воздействия Черной смерти. Цвета отражают столетние изменения пыльцы злаков. Фоновая карта с политическими границами 14-го века.Серо-зеленый цвет - это значительное увеличени, а розовый - это значительное снижение. Зеленый цвет говорит об умеренном увеличении, а бежевый - об умеренном снижении Фото: The Conversation

То, что чума не одинаково опустошила все европейские регионы, не должно удивлять, говорят ученые. Чума – это болезнь, которую переносят грызуны. Но дальнейшее распространение чумы может происходить несколькими способами и как это происходит до сих пор спорят ученые.

"В передаче чумы между людьми, которую передают человеку грызуны через укусы своих блох, важную роль играют условия и образ жизни данного конкретного общества, а также условия окружающей среды", — говорит Издебски.

[ + – ] Блоха крысы, зараженная чумой Фото: The Conversation

По словам ученых, нужно переосмыслить процесс распространения чумы на основе новых данных. От 75% до 90% европейцев жили в сельской местности, значит местные условия и то, как передвигались местные жители между регионами, могло повлиять на передачу чумы. Также важную роль сыграла торговля зерном, ведь вместе с зерном перемещались и крысы. Конечно не стоит отбрасывать влияние погоды и климата.

"Еще одним фактором разной смертности в разных регионах является то, чем питались европейцы и как часто они принимали пищу вообще", — говорит Издебски.