Байки із Середньовіччя. Учені вважають, що Чорна смерть не могла вбити половину Європи

Чорна смерь або чума — найстрашніша хвороба в пізньому Середньовіччі. Згідно з історичними джерелами, між 1346 та 1353 роками чума забрала життя від 30% до 50% населення Європи. З'ясувалося, це не так.

Історичні джерела стверджують, що найстрашніша епідемія чуми забрала мільйони життів і залишила Європу майже без населення в середині 14 століття. Але нове дослідження говорить про те, що чума не вбила стільки людей, а в деяких регіонах навіть не вплинула на чисельність населення, повідомляє The Conversation.

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"Щоб визначити справжній рівень смертності в різних регіонах Європи, ми використали зразки викопного пилку з відкладень в озерах і болотах у 19 країнах Європи. Завдяки цьому ми змогли провести демографічний аналіз наслідків епідемії чуми в Європі в середині 14 століття", — каже керівник групи вчених Адам Іздебські з Інституту історії людства ім. Макса Планка.

[ + – ] Викопний пилок під мікроскопом після 40-кратного збільшення Фото: The Conversation

За словами вчених, в озерах і болотах зберігається багато корисної інформації. Відкладення, які зберігають рештки тварин і рослин, є свідками змін довкілля за тисячі років.

"За допомогою пилку ми досліджували історію розвитку сільського господарства середини 14 століття. Адже, якщо чорна смерть вбила мільйони людей, значить землі повинні були бути занедбані, або перетворені на пасовища. Вони не могли використовуватися для вирощування сільськогосподарських культур. Саме такі докази чи спростування ми і шукали", — каже Іздебські.

Учені кажуть, що була частина Європи, де кількість жителів різко скоротилася після приходу чорної смерті — це, наприклад, південна Швеція, центральна Італія і Греція. Але в Каталонії та Чехії істотної зміни у веденні сільського господарства не спостерігалося. Більше того, у Польщі, країнах Балтії та центральної Іспанії кількість земель для вирощування культур навіть збільшилася.

"Наші дані показують, що епідемія чуми в Європі не торкнулася всіх її куточків однаково, а з іншого боку, не була такою страшною і смертоносною, як про неї писали свідки тих подій", — говорить Іздебські.

[ + – ] Різні сценарії демографічного впливу Чорної смерті. Кольори відображають сторічні зміни пилку злаків. Фонова карта з політичними межами 14-го століття. Сіро-зелений колір — це значне збільшення, а рожевий — це значне зниження. Зелений колір говорить про помірне збільшення, а бежевий — про помірне зниження Фото: The Conversation

Те, що чума не однаково спустошила всі європейські регіони, не має дивувати, кажуть науковці. Чума — це хвороба, яку переносять гризуни. Але подальше поширення чуми може відбуватися декількома способами і про те, як це відбувається досі сперечаються вчені.

"У передаванні чуми між людьми, яку передають людині гризуни через укуси своїх бліх, важливу роль відіграють умови та спосіб життя цього конкретного суспільства, а також умови довкілля", — говорить Іздебські.

[ + – ] Блоха щура, заражена чумою Фото: The Conversation

За словами вчених, треба переосмислити процес поширення чуми на основі нових даних. Від 75% до 90% європейців жили у сільській місцевості, отже місцеві умови та те, як пересувалися місцеві жителі між регіонами, могло вплинути на передавання чуми. Також важливу роль відіграла торгівля зерном, адже разом із зерном переміщувалися і щури. Звичайно не варто відкидати вплив погоди та клімату.

"Ще одним фактором різної смертності в різних регіонах є те, чим харчувалися європейці та як часто вони їли взагалі", — говорить Іздебські.