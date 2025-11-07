Раскрыт самый распространенный миф о Черной смерти: его породило стихотворение

Исследователи только что обнаружили, что столетия дезинформации о чуме на самом деле начались со стихотворения. Считается, что основой укоренившегося мифа стал неверно истолкованный рассказ о трикстере 14 века.

Дезинформация о COVID-19 все еще остается серьезной проблемой спустя более пяти лет после появления вируса. Увы, время не всегда вносит ясность. Даже спустя сотни лет наше понимание Черной смерти (Yersinia pestis) все еще остается затуманенным ложными утверждениями. В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Arab and Islam Studies ученые развеяли один из самых распространенных мифов о чуме, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Историки из Эксетерского университета утверждают, что печально известная чума, вероятно, распространялась по континенту не так быстро, как считалось ранее. Ученые утверждают, что причиной распространенного заблуждения является литературная повесть 14 века, повествующая об опасных подвигах вымышленного странствующего трикстера.

Відео дня

Быстрое распространение бубонной чумы

Бубонная чума во многом запомнилась разрушениями, которые принесла Европе, однако ее происхождение все еще покрыто тайной. Десятилетиями большинство экспертов считали, что чума возникла в Китае, а затем всего за несколько лет распространилась на запад по Шелковому пути. Недавние палеогенетические исследования уже сместили источник распространения бубонной чумы ближе к Центральной Азии, но многие исследователи все еще утверждают, что Черной смерти потребовалось всего десятилетие, чтобы к 1340-м годам достичь Черного моря на западе. Отметим, эта "теория быстрого перемещения" остается одной из самых популярных гипотез, объясняющих распространение чумы.

Основные доказательства этой теории основаны вовсе не на генетических данных. На самом деле теория восходит к рассказу, написанному поэтом и историком Ибн аль-Варди в Алеппо, Сирия, около 1348 года н. э. По словам экспертов, это самый известный пример макамы – арабского повествовательного жанра, рассказывающего о злодеяниях бродячего трикстера. Макама возникла в конце X века, но расцвет жанра начался примерно два столетия спустя. К 14 веку воины-мамлюки стали особенно интересоваться этими историями, написанными для чтения вслух за один сеанс.

Макама Ибн аль-Варди рассказывает о 15-летнем путешествии странствующего бродяги, которое начинается в неопределенном регионе за пределами Китая. Оттуда главный герой перебирается в Китай, а затем оставляет после себя разрушительный след в Индии, Центральной Азии, Персии, а в конечном итоге достигает Черного и Средиземного морей.

В 15 веке арабские, а затем и европейские историки, интерпретировали историю Ибн аль-Варди как притчу, основанную на фактах, где главный герой по сути был олицетворением самой Черной смерти. Это заблуждение, как теперь считают ученые, исказило истинную историю чумы.

По словам соавтора исследования, историка Нахайян Фэнси из Эксетерского университета, все источники неверного распространения чумы фактически берут начало в этом тексте. По сути, он будто находится в центре паутины мифов о том, как на самом деле Черная смерть распространялась по региону. Фэнси добавил, что весь общепринятый рассказ основан на этой единственной макаме, которая не подкреплена никакими другими современными источниками и даже другими макамами.

Макама сохраняет актуальность

Авторы исследования отмечают, что их работа не призвана умалить значение или художественность макамы, однако данные указывают на то, что нам следует верно читать и изучать ее. По словам Фэнси, макамы, возможно, не дают точной информации о том, как распространялась бубонная чума, однако они помогают понять, как люди того времени жили в условиях кризиса такого масштаба.

В то же время, по словам Фэнси, другие историки теперь могут обратиться к другим крупным региональным вспышкам чумы, таким как вспышка в Дамаске (Сирия) в 1258 году н.э. и вспышка в Кайфэне в Китае в 1232–1233 годах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Черная смерть распространяется не так, как мы думали: ученые представили новое исследование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда на самом деле пришла чума, опустошившая Римскую империю.