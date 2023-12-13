Черная смерть. Ученые выяснили, откуда на самом деле пришла чума, опустошившая Римскую империю

Ученые выяснили, действительно ли одна из стран Африки являлась источником страшной болезни, распространившейся по Средиземноморью в древности.

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Многие исторические источники указывают на то, что именно Древний Египет был главным источником эпидемий чумы в Древней Греции, а затем и в Римской империи. Но так ли это на самом деле? Авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of Interdisciplinary History, провели тщательный анализ разных источников, чтобы выяснить это, пишет Phys.

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Древнегреческий историк Фукидид в одной из своих работ при описании Афинской чумы (эпидемия длилась с 430 по 426 годы до н.э.) указывал на следующие симптомы болезни у людей: красные и воспаленные глаза, неприятный запах изо рта, лихорадка, сильные судороги и волдыри по всему телу. Ученый считал, что чума пришла в Грецию из Эфиопии. Но это название использовали для обозначения региона к югу от Древнего Египта, говорят ученые. Сейчас, согласно многим историческим источникам, такие эпидемии как Антонинова чума, Киприанова чума и Юстинианова чума, опустошившие Римскую империю и более поздние страны Средиземноморья между 2 и 6 веками нашей эры, начались в Египте или в Эфиопии.

Египет и Северо-Восточная Африка в древности, с современными географическими границами Фото: phys.org

Ученые провели анализ разных древних источников, чтобы выяснить, можно ли считать Египет местом зарождения эпидемий чумы в Древнем мире. Анализ показал, что в случае с Юстиниановой чумой (эпидемия длилась с 541 по 544 годы н.э.), источники указывают именно на Египет, из которого затем морем патогены были перенесены в другие страны Средиземноморья. Но четких доказательств того, что Антонинова чума (эпидемия длилась с 165 по 180 годы н.э.) и Киприанова чума (эпидемия длилась с 251 по 270 годы н.э.) произошли из Африки, ученые не обнаружили.

Ангел смерти пробивает дверь во время чумы в Древнем Риме, гравюра Фото: Wikipedia

В то же время, по словам ученых, Древний Египет мог быть источником появления и дальнейшего распространения по Средиземноморью разных инфекционных болезней, в том числе и бубонной чумы. Одним из ключевых факторов развития эпидемий была торговля. Дело в том, что на протяжении нескольких столетий Египет, как провинция Римской империи, был "житницей Рима". Именно здесь выращивали большую часть зерновых культур. Также через египетские порты в другие части империи поступали товары из Центральной Африки и Южной Азии. То есть сюда прибывали торговцы из самых разных регионов.

Святой Себастьян (на облаке) молится за жертв Юстиниановой чумы (картина Лиферинкса) Фото: Wikipedia

Ученые считают, что изменения климата могли способствовать возникновению и распространению эпидемий инфекционных болезней, ведь они оказывают сильное влияние на переносчиков болезней, таких как блохи и комары.

В итоге ученые пришли к выводу, что Египет нельзя однозначно считать источником появления крупных эпидемий чумы в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Почему же многие истории Древнего мира обвиняли в появлении черной смерти именно эту страну?

Авторы исследования считают, что это связано с восприятием Древнего Египта, как страны наполненной болезнями, народами, которые часто контактировали с египтянами. В частности, это касается хеттов и греков. Древние источники указывают на болезни, которые похожи на бубонную чуму.

В то же время Фукидид мог стать причиной продолжения такого восприятия Египта у других ученых древности на протяжении многих столетий из-за того, что он установил новые стандарты методов ведения историографии. Проше говоря, Фукидид стал образцом для подражания и если он что-то говорил, что скорее всего это так и было.

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