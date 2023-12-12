Гениальная инженерия империи инков: ученые нашли карьеры и дороги древней цивилизации (фото)

С расцветом империи инков все части их территории соединила обширная сеть дорог протяженностью более 40 000 километров, которая считается одной из самых разветвленных и самых совершенных транспортных систем в доколумбовой Южной Америке.

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Недавно археологи сделали удивительное открытие в регионах Серрос-де-Кильмана и Серро-Кинта-Френо в Перу: они обнаружили древние карьеры и сеть дорог, которыми пользовалась цивилизация инков, пишет HeritageDaily.

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Интересно, что команда не только нашла карьеры, но и открыла ряд дорог и троп, связанных с ними. Обнаруженные пути играли жизненно важную роль в транспортировке тщательно обработанных каменных блоков из карьеров. Это открытие проливает свет на важную функцию карьеров как центров обработки камня во времена империи инков в XVI веке.

Исследователи обнаружили древние карьеры и сеть дорог, которыми пользовалась цивилизация инков Фото: PQN

Империя инков известна своей разветвленной сетью дорог, которая простиралась на 40 000 километров через их территории. Эта сеть была сложной транспортной системой, одной из самых совершенных в доколумбовой Южной Америке.

Интересно, что после испанского завоевания Перу конкистадоры сначала использовали эти дороги инков, чтобы добраться до столицы Куско. Однако из-за сложного рельефа местности и зависимости от лошадей и волов, которые не подходили для таких путей, большая часть сети со временем исчезла частично или полностью.

Значение находки заключается в том, что она открывает ценные исследовательские возможности. Существование этих дорог и карьеров открывает новые пути для понимания технологии камнеобработки инков, включая процессы добычи, резьбы и полировки каменных блоков, использовавшихся в различных имперских сооружениях.

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Кроме того, эти дороги дают представление о том, как функционировала транспортная система, облегчавшая перемещение добытого камня к поселениям инков, расположенным вдоль побережья.

Забегая вперед, на 2024 год запланирована археологическая экспедиция, направленная на обследование этих карьеров. Целью является сохранение этих мест, потенциально для будущего туризма, сохранение и распространение этого увлекательного аспекта истории инков в мире.

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