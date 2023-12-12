Монеты, на которые не обращали внимание: ученые сделали открытие, исследовав nummi minimi (фото)

Nummi minimi — мелкие монеты из меди, которым обычно не придают какого-то важного исторического значения. Однако новое исследование монет из Мареи, города вблизи Александрии, Египет, привело к новым открытиям.

Related video

Эксперты из Археологического факультета Варшавского университета исследовали мелкие монеты, известные как nummi minimi, в древнем городе Марея, расположенном в 45 километрах к юго-западу от Александрии. То, что они обнаружили, меняет наше представление о том, как обращались деньги в античном Египте, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марея была портовым городом, известным своим вином, которое распространялось далеко по всему Средиземноморью. Расположенная вблизи Александрии на озере Мариут, Марея была жизненно важным портом в римские и византийские времена, с каналами, соединявшими ее с Нилом и Средиземным морем. А это облегчало транспортировку товаров из Верхнего Египта.

Раскопки под руководством профессора Томаша Дерды из Польского центра средиземноморской археологии UW, сосредоточены на большом банном комплексе и большой базилике, построенной во времена правления императора Юстиниана.

Среди открытий были тысячи монет, потерянных жителями города и паломниками, которые направлялись к могиле святого Менаса Фото: Warsaw University

Специализированная команда нумизматов во главе с доктором Петром Яворским тщательно исследовала почти 8 500 византийских и омейядских монет, найденных в Марее. Среди их открытий были тысячи монет, потерянных жителями города и паломниками, которые направлялись к могиле святого Менаса.

Доктор Яворский выделяет важность этого исследования, объясняя: "Материальная культура этого богатого византийского города дает представление о важнейшем городе региона — Александрии".

Учитывая ограниченные археологические возможности современной Александрии, находки в Марее дают важное представление о прошлом.

Особенностью этого исследования является то, что оно сосредоточено на неприметных на первый взгляд "nummi minimi", монетах диаметром всего несколько миллиметров, которые составляют около 75% от общего количества находок.

Несмотря на свой маленький размер, эти монеты хранились в мешочках, многие из которых обнаружили на месте раскопок. Исследователи решили тщательно изучить даже самые маленькие и плохо сохранившиеся монеты, что привело к удивительным открытиям.

Вопреки имеющейся литературе, которая в основном сосредоточена на чеканке монет византийской Александрии, нумизматические исследования в Марее открыли другую модель денежного обращения в Египте в конце античности. До того, как Омейядский халифат взял власть под свой контроль, Египет, похоже, был частью более широкой экономической зоны, которая простиралась за его пределы, напоминая современный Израиль.

Важно

В Турции археологи нашли уникальный артефакт: таких в мире всего 23 (фото)

Находки показывают, что среди "nummi minimi" из Мареи преобладали монеты, отчеканенные в Карфагене королями-вандалами, а позже Юстинианом после отвеивания Африки у вандалов. Среди находок также идентифицированы остготские монеты, получившие широкое распространение после распада Остготского королевства.

Примечательно, что значительный процент монет были местными египетскими имитациями, в частности вдохновленными Аксумским царством и имитациями византийских монет из Александрии. Удивительно, но значительное количество из них были пустыми монетными дисками, изготовленными из меди или свинца, которые служили как запасные монеты.

Ранее Фокус писал о кладе буддийской святыни: в Пакистане нашли древние монеты возрастом 2 тысячи лет.

Также мы рассказывали о новых спорах относительно индонезийской пирамиды. Ученые не могут прийти к согласию и определить, является ли она древнейшей в мире.