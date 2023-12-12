Монети, на які не звертали увагу: вчені зробили відкриття, дослідивши nummi minimi (фото)

Nummi minimi – дріб’язкові монети з міді, яким зазвичай не надають якогось важливого історичного значення. Проте нове дослідження монет із Мареї, міста поблизу Александрії, Єгипет, призвело до нових відкриттів.

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Експерти з Археологічного факультету Варшавського університету дослідили дрібні монети, відомі як nummi minimi, у стародавньому місті Марея, розташованому за 45 кілометрів на південний захід від Александрії. Те, що вони виявили, змінює наше уявлення про те, як обіг грошей в античному Єгипті, пише Arkeonews.

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Марея була портовим містом, відомим своїм вином, що поширювалося далеко по всьому Середземномор'ю. Розташована поблизу Александрії на озері Мар'ют, Марея була життєво важливим портом у римські та візантійські часи, з каналами, що з'єднували її з Нілом і Середземним морем. А це полегшувало транспортування товарів із Верхнього Єгипту.

Розкопки під керівництвом професора Томаша Дерди з Польського центру середземноморської археології UW, зосереджені на великому банному комплексі та великій базиліці, побудованій за часів правління імператора Юстиніана.

Серед відкриттів були тисячі монет, загублених мешканцями міста та паломниками, які прямували до могили святого Менаса Фото: Warsaw University

Спеціалізована команда нумізматів на чолі з доктором Петром Яворським ретельно дослідила майже 8 500 візантійських та омеядських монет, знайдених у Мареї. Серед їхніх відкриттів були тисячі монет, загублених мешканцями міста та паломниками, які прямували до могили святого Менаса.

Доктор Яворський виділяє важливість цього дослідження, пояснюючи: "Матеріальна культура цього багатого візантійського міста дає уявлення про найважливіше місто регіону — Александрію".

Враховуючи обмежені археологічні можливості сучасної Александрії, знахідки в Мареї дають важливе уявлення про минуле.

Особливістю цього дослідження є те, що воно зосереджене на непримітних на перший погляд "nummi minimi", монетах діаметром лише кілька міліметрів, які складають близько 75% від загальної кількості знахідок.

Попри свій маленький розмір, ці монети зберігалися в мішечках, багато з яких виявили на місці розкопок. Дослідники вирішили ретельно вивчити навіть найменші і погано збережені монети, що призвело до дивовижних відкриттів.

Всупереч наявній літературі, яка здебільшого зосереджена на карбуванні монет візантійської Александрії, нумізматичні дослідження в Мареї відкрили іншу модель грошового обігу в Єгипті наприкінці античності. До того, як Омеядський халіфат взяв владу під свій контроль, Єгипет, схоже, був частиною ширшої економічної зони, що простягалася за його межі, нагадуючи сучасний Ізраїль.

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Знахідки показують, що серед "nummi minimi" з Мареї переважали монети, викарбувані в Карфагені королями-вандалами, а пізніше Юстиніаном після відвоювання Африки у вандалів. Серед знахідок також ідентифіковано остготські монети, які набули широкого поширення після розпаду Остготського королівства.

Прикметно, що значний відсоток монет були місцевими єгипетськими імітаціями, зокрема натхненними Аксумським царством та імітаціями візантійських монет з Александрії. Дивно, але значна кількість з них були порожніми монетними дисками, виготовленими з міді або свинцю, які слугували як запасні монети.

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