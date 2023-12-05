У Туреччині археологи знайшли унікальний артефакт: таких у світі лише 23 (фото)

У Туреччині археологи виявили древні артефакти, яким майже 800 років. Серед знахідок — цілюща чаша, схожих до якої вкрай мало.

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Під час розкопок у Хасанкейфі, одному з найдавніших поселень у Батмані, Туреччина, дослідники виявили 800-річні артефакти. Серед цих знахідок — стародавня цілюща чаша і два кільця для стрільби з лука під назвою зіхгір, виготовлені з агату і кістки. Їх використовували лучники в середньовічні часи, пише Arkeonews.

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Це відкриття, зроблене під час п'ятого сезону розкопок у цьому районі, проливає світло на унікальні аспекти історії Хасанкейфа. За словами доцента доктора Ердала, у світі існує лише 22 такі чаші, і тепер Хасанкейф може похвалитися 23-ю з них. Цілюща чаша, виготовлена з бронзи й прикрашена талісманами, печатками та віршами, пов'язана з практиками народної медицини середньовічного ісламського світу.

Призначенням цілющої чаші було захистити людину від природних небезпек, таких як укуси собак, змій та скорпіонів. У народній медицині вона слугувала засобом захисту для тих, хто зазнав шкоди від цих тварин. Ердал наголосив на важливості розуміння таких артефактів у межах народної медицини, поширеної в ісламській культурі.

Призначенням цілющої чаші було захистити людину від природних небезпек, таких як укуси собак, змій та скорпіонів Фото: AA

Цікаво, що приклади подібних цілющих чаш, знайдених у Хасанкейфі, можна побачити в таких музеях, як Палац-музей Топкапи, Музей Кайсері та Музей Стамбульського столичного муніципалітету. Цілюща чаша, розглянута в контексті народної медицини, відображає ісламські культурні практики, пов'язані з заклинаннями, амулетами та талісманами.

Окрім цілющої чаші, дослідники знайшли два зіхгіри — кільця для стрільби з лука, виготовлені з агату та кістки. Ці персні, які не зустрічалися під час попередніх розкопок, мають важливе значення, особливо з огляду на те, що один з них знайдений поблизу святині. Ці кільцеподібні інструменти, які одягали на палець під час стрільби з лука, запобігали пошкодженню пальців тятивою лука.

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Артефакти передали до дирекції музею Хасанкейфа для збереження. Ця чудова знахідка не лише збагачує наше розуміння історії Хасанкейфа, але й дає уявлення про давні практики та вірування, показуючи практичне застосування цих артефактів у народній медицині та стрільбі з лука.

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