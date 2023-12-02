Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Сокровище буддийской святыни: в Пакистане нашли древние монеты возрастом 2 тысячи лет (фото)

монеты, клад, буддизм, находка, археология, археолог, история, город, святыня, стена, Кушанская империя, правитель, упадок, засуха
Фото: Sheikh Javed Ali Sindhi | Сокровище древних медных монет, которым более 2 000 лет, обнаружено среди остатков буддийской святыни в древнем городе Мохенджо-Даро в Пакистане

Пакистанские археологи обнаружили в древнем городе Мохенджо-Даро клад медных монет, которым около 2 тысяч лет. Их нашли среди руин буддийской святыни.

Related video

Сокровище древних медных монет, которым более 2 000 лет, обнаружено среди остатков буддийской святыни в древнем городе Мохенджо-Даро в Пакистане. Это место, датированное примерно 2600 г. до н. э., относится к древней цивилизации долины Инду, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти монеты и святыня связаны с эпохой Кушанской империи, буддистского царства, господствовавшего со II века до н. э. до III века н. э., после завоевания Греко-Бактрийского царства, основанного в Центральной Азии Александром Македонским.

Археолог Шейх Джавед Али Синдхи объяснил, что святыню построили на заброшенных руинах Мохенджо-Даро примерно 1 600 лет спустя. Найденные монеты, имеющие зеленоватый оттенок от коррозии меди, обнаружили во время раскопок стены, обвалившейся на месте находки.

Исследователи считают, что всего имеется 1 000 — 1 500 отдельных монет, некоторые из которых имеют изображение стоячей фигуры — кушанского царя.

монеты, клад, буддизм, находка, археология, археолог, история, город, святыня, стена, Кушанская империя, правитель, упадок, засуха Fullscreen
Найденные монеты, имеющие зеленоватый оттенок от коррозии меди, обнаружили во время раскопок стены
Фото: Sheikh Javed Ali Sindhi

Эта находка имеет особое значение, поскольку это первые артефакты, найденные в святилище с 1931 года. Монеты похожи на найденные в 1920-1930-х годах, с изображением стоячей фигуры и символов индуистского бога Шивы на обратной стороне, что отражает сочетание буддистских верований с индуистским происхождением.

Мохенджо-Даро, некогда важный город Хараппской цивилизации, был покинут около 1800 года до н.э., возможно, из-за изменения климата, которое привело к сухости окружающей среды. Буддийскую святыню, построенную около 150 г. н. э. во время правления Кушанской империи, оставили до 500 г. н. э.

К тому времени Кушанская империя распалась на независимые царства, которые подверглись завоеваниям со стороны сасанидских персов и северных захватчиков.

Важно
Археологи наконец-то "откроют" тайные двери внутри пирамиды Хеопса: куда они приведут (фото)

Регион Гандхара, охватывающий современные Пакистан и Афганистан, процветал как центр буддийского искусства во времена правления Кушанской империи. Такие города, как Таксила в Пакистане, стали важными центрами буддийского обучения, где находился один из старейших университетов мира, а также многочисленные храмы и монастыри.

Однако с упадком Кушанской империи и подъемом ислама в VII веке буддизм постепенно утратил влияние. Многие буддийские памятники пришли в упадок, но уцелевшие места, такие как Таксила, продолжают свидетельствовать о богатом буддийском наследии региона.

Ранее Фокус рассказывал о новых спорах относительно индонезийской пирамиды. Ученые не могут прийти к согласию и определить, является ли она самой древней в мире.