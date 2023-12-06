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Технологии и наука

Такого уже давно не было: на севере Польши мужчина нашел древние тысячелетние артефакты (фото)

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Фото: Nadleśnictwo Starogard | В Польше нашли сразу 5 топоров бронзового века, история которых насчитывает более 3 тысяч лет

В Польше нашли сразу 5 топоров бронзового века, история которых насчитывает более 3 тысяч лет. Находку обнаружили с помощью металлоискателя в северной части Польши.

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В Коцеве, на севере Польши, поисковик Денис Конкол наткнулся на удивительную археологическую находку — пять топоров бронзового века. Эти древние артефакты, датируемые периодом между 1700 и 1300 годами до н. э., были погребены под поверхностью почвы, ожидая раскрытия тайн более чем 3000-летней давности, пишет Arkeonews.

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Поисковик обнаружил топоры в Старогардском лесничестве. Важно отметить, что в Польше запрещено проводить любительские поиски артефактов с помощью металлоискателя без соответствующего разрешения, и обо всех находках необходимо сообщать.

Находка, подтвержденная Игорем Стржоком, воеводским консерватором памятников Поморского воеводства, является особенно значимой, поскольку артефакты бронзового века редко находят в этом регионе.

Топоры обнаружили на глубине 20-30 сантиметров под землей, под слоями грязи и травы. Процесс добычи тщательно контролировало провинциальное Управление по охране памятников, что обеспечило сохранность места находки.

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Уникальность этой находки заключается не только в возрасте артефактов, но и в их размещении
Фото: Nadleśnictwo Starogard

Уникальность этой находки заключается не только в возрасте артефактов, но и в их размещении. Хотя отдельные бронзовые топоры этой эпохи находили и раньше, обнаружение группы из пяти топоров, похороненных вместе, является беспрецедентным для этого региона. Последняя подобная находка произошла около двух десятилетий назад в районе Люблина.

Игорь Стржок предположил, что находка может быть связана с балтийской культурой, которая, возможно, происходит из современной Литвы или северо-восточной Польши. Он классифицировал топоры как таутушский тип, характеризующийся внушительными размерами, тонкими рукоятками с приподнятыми краями и широкими лезвиями.

Петр Климашевский, руководитель отдела археологических памятников, исследовав топоры, предположил, что они могли быть частью ритуального подношения. Это может быть связано с торговлей или религиозными практиками, распространенными среди общин бронзового века в этом регионе.

Значение этой находки выходит за пределы ее исторической ценности. Топоры дают новое представление о культурах, которые процветали на территории Польши в бронзовом веке. В отличие от предыдущих находок в этом регионе, которые в основном состояли из браслетов или нагрудных украшений, эти топоры являются настоящим археологическим чудом.

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В ближайшие дни артефакты будут перевезены в Археологический музей в Гданьске для дальнейшего изучения и сохранения. Это тщательное исследование обещает раскрыть больше деталей об этих древних артефактах и людях, которые когда-то ими владели, проливая свет на увлекательную главу в богатой истории Польши.

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