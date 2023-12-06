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Технологии и наука

В Японии обнаружили каменные формы для литья бронзы: они могут быть самыми старыми в мире (фото)

Стоянка Ёсиногари, история Японии, период Яёй, бронзовые литейные формы, древние цивилизации, археологические открытия, технологический прогресс, бронзовые артефакты, историческое значение, древнее прошлое Японии
Фото: Saga Prefectural Government | Найденные предметы, датированные примерно 200 годом до н. э., позволяют заглянуть в выдающийся период в истории Японии, известный как период Яйой

Найденные предметы, датированные примерно 200 годом до н. э., позволяют заглянуть в выдающийся период в истории Японии, известный как период Яйой.

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Недавняя находка в руинах Есиногари в японском городе Сага открыла увлекательную историю древних цивилизаций. Среди найденных реликвий — каменные литейные формы, которые использовали для изготовления бронзовых артефактов, потенциально самые старые из когда-либо обнаруженных в Японии, пишет Arkeonews.

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Эти формы, датированные примерно 200 годом до н. э., позволяют заглянуть в уникальный период в истории Японии, известный как период Яйой. Эта эпоха длилась с 300 до н. э. по 250 г. н. э. и стала значительным культурным прогрессом, если сравнить с предыдущим периодом Дземон. Период Яйой, длившийся около пяти-шести веков до 2-3 века н. э., знаменует собой поворотный момент в исторической хронологии Японии.

Недавние открытия, сделанные в сентябре-октябре, последовали за более ранней находкой в апреле — каменной гробницей-труной, которая, как полагают, принадлежала человеку высокого статуса, обитавшему на этой территории.

Загадочный гроб побудил экспертов и любителей археологии задуматься над тем, чье это место захоронения, однако в июне объявили, что не найдено никаких человеческих костей или погребальных предметов, что могли бы дать подсказки о личности или точном периоде захоронения.

Стоянка Ёсиногари, история Японии, период Яёй, бронзовые литейные формы, древние цивилизации, археологические открытия, технологический прогресс, бронзовые артефакты, историческое значение, древнее прошлое Японии Fullscreen
Расположение предметов, связанных с бронзовым литьем
Фото: Saga Prefectural Government

Последние раскопки на территории Есиногари, известной как "таинственная зона" (не удалось исследовать из-за того, что там была святыня), позволили обнаружить три ключевых предмета: литейные формы, изготовленные из серпентинита и кварц-порфира, и глиняный сосуд, где хранили расплавленный металл. Эти формы, которые потенциально могли использовать для создания мечей и копий, нашли неподалеку от места, где раскопали каменный гроб.

Металлические орудия труда бронзового века создавали с помощью литейных форм, которые придавали расплавленному металлу нужную форму. Технология литья бронзы совершенствовалась на протяжении бронзового века.

Сначала изделия отливали, заливая расплавленную бронзу в выдолбленные каменные формы. Позже люди изобрели формы, состоящие из двух частей, где два выдолбленных камня соединялись вместе, а металл заливался в щель вверху. Это позволило изготавливать сложные предметы, такие как топоры и наконечники копий.

Значение находок из Есиногари заключается в технологическом прогрессе, который наблюдался в период Яйой. Эта цивилизация осуществила быстрый переход от каменного века к бронзовому и железному — подвиг, который нечасто наблюдается в истории.

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Эксперты предполагают, что технологию, которую использовали для изготовления этих форм, могли позаимствовать с Корейского полуострова.

Эти находки являются ключевыми для понимания особенностей и изменений в структуре руин Есиногари . Исследователи добавляют, что эти открытия возвышают древнее место как центр производства бронзовых артефактов, демонстрируя передовые технологии того времени.

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