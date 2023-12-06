В Японии обнаружили каменные формы для литья бронзы: они могут быть самыми старыми в мире (фото)

Найденные предметы, датированные примерно 200 годом до н. э., позволяют заглянуть в выдающийся период в истории Японии, известный как период Яйой.

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Недавняя находка в руинах Есиногари в японском городе Сага открыла увлекательную историю древних цивилизаций. Среди найденных реликвий — каменные литейные формы, которые использовали для изготовления бронзовых артефактов, потенциально самые старые из когда-либо обнаруженных в Японии, пишет Arkeonews.

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Эти формы, датированные примерно 200 годом до н. э., позволяют заглянуть в уникальный период в истории Японии, известный как период Яйой. Эта эпоха длилась с 300 до н. э. по 250 г. н. э. и стала значительным культурным прогрессом, если сравнить с предыдущим периодом Дземон. Период Яйой, длившийся около пяти-шести веков до 2-3 века н. э., знаменует собой поворотный момент в исторической хронологии Японии.

Недавние открытия, сделанные в сентябре-октябре, последовали за более ранней находкой в апреле — каменной гробницей-труной, которая, как полагают, принадлежала человеку высокого статуса, обитавшему на этой территории.

Загадочный гроб побудил экспертов и любителей археологии задуматься над тем, чье это место захоронения, однако в июне объявили, что не найдено никаких человеческих костей или погребальных предметов, что могли бы дать подсказки о личности или точном периоде захоронения.

Расположение предметов, связанных с бронзовым литьем Фото: Saga Prefectural Government

Последние раскопки на территории Есиногари, известной как "таинственная зона" (не удалось исследовать из-за того, что там была святыня), позволили обнаружить три ключевых предмета: литейные формы, изготовленные из серпентинита и кварц-порфира, и глиняный сосуд, где хранили расплавленный металл. Эти формы, которые потенциально могли использовать для создания мечей и копий, нашли неподалеку от места, где раскопали каменный гроб.

Металлические орудия труда бронзового века создавали с помощью литейных форм, которые придавали расплавленному металлу нужную форму. Технология литья бронзы совершенствовалась на протяжении бронзового века.

Сначала изделия отливали, заливая расплавленную бронзу в выдолбленные каменные формы. Позже люди изобрели формы, состоящие из двух частей, где два выдолбленных камня соединялись вместе, а металл заливался в щель вверху. Это позволило изготавливать сложные предметы, такие как топоры и наконечники копий.

Значение находок из Есиногари заключается в технологическом прогрессе, который наблюдался в период Яйой. Эта цивилизация осуществила быстрый переход от каменного века к бронзовому и железному — подвиг, который нечасто наблюдается в истории.

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Эксперты предполагают, что технологию, которую использовали для изготовления этих форм, могли позаимствовать с Корейского полуострова.

Эти находки являются ключевыми для понимания особенностей и изменений в структуре руин Есиногари . Исследователи добавляют, что эти открытия возвышают древнее место как центр производства бронзовых артефактов, демонстрируя передовые технологии того времени.

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