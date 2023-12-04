В Ираке нашли древние водопроводные сети: они выстояли несмотря на жару и протянулись на километры

Кяризы — это система, которая перемещает воду из подземных водоносных горизонтов или скважин на большие расстояния в условиях жаркого сухого климата, не теряя ее из-за испарения.

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Недавние археологические исследования в иракской провинции Дияла принесли нечто невероятное: открытие трех групп древних кяризов. Кяризы — это система транспортировки воды из водоносного горизонта или колодца на большие расстояния в условиях жаркого сухого климата, которую использовали в таких засушливых регионах, как Ирак, пишет HeritageDaily.

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Эти кяризы функционируют посредством последовательности вертикальных шахт, напоминающих колодцы, соединенных пологими туннелями, которые служат каналами для транспортировки воды. Такая конструкция позволяет эффективно транспортировать значительные объемы подземных вод на поверхность без использования насосов.

Вода естественным образом стекает вниз под действием силы тяжести, причем конечная точка расположена ниже относительно начальной. Когда кяриз остается под землей, воду выводят на поверхность с помощью водяных колодцев или персидских колодцев.

Эти кяризы не являются новым изобретением Фото: State Board of Antiquities & Heritage

Некоторые кяризы разделены на меньшие подземные каналы, которые работают несколько похоже, оставаясь скрытыми под поверхностью. Такое расположение предотвращает загрязнение и испарение воды. Иногда вода из кяризов хранится в водохранилище, обычно ночной приток остается для дневного использования.

Эти кяризы не являются новым изобретением. Их технология возникла примерно 3 000 лет назад в Древнем Иране и постепенно распространялась как на восток, так и на запад.

Специалисты недавно обнаружили в провинции Дияла три группы кяризов, простирающихся между районами Джалулаа и Кортаба. Предварительные исследования предполагают, что они датируются примерно 1000 годом нашей эры, периодом, известным как "персидский ренессанс" (Iranian Intermezzo), когда определенные части региона находились под властью различных мелких иранских эмиратов.

Первая сеть состоит из 25 колодцев, расположенных в линию и соединенных с расположенным рядом 10-метровым водным каналом. Вторая группа также состоит из 25 колодцев, но соединена с прокопанным вручную каналом длиной 13 километров. Третья группа состоит из 9 колодцев, соединенных с каналами, прорытыми с обеих сторон.

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Это открытие захватывает тем, что оно связано с древними временами и тем, как эти кяризы гениально построены для обеспечения жизнедеятельности сообществ в засушливых регионах.

Хотя эти кяризы могут показаться пережитками прошлого, их открытие предоставляет ценную информацию для современного управления водными ресурсами и сохранения водных ресурсов в засушливых регионах.

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