Чорна смерть. Учені з'ясували, звідки насправді прийшла чума, яка спустошила Римську імперію

Учені з'ясували, чи справді одна з країн Африки була джерелом страшної хвороби, що поширилася Середземномор'ям у давнину.

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Багато історичних джерел вказують на те, що саме Стародавній Єгипет був головним джерелом епідемій чуми в Стародавній Греції, а потім і в Римській імперії. Але чи так це насправді? Автори нового дослідження, опублікованого у виданні Journal of Interdisciplinary History, провели ретельний аналіз різних джерел, щоб з'ясувати це, пише Phys.

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Давньогрецький історик Фукідід в одній зі своїх праць при описі Афінської чуми (епідемія тривала з 430 до 426 року до н.е.) вказував на такі симптоми хвороби в людей: червоні й запалені очі, неприємний запах із рота, гарячка, сильні судоми й пухирі по всьому тілу. Учений вважав, що чума прийшла до Греції з Ефіопії. Але цю назву використовували для позначення регіону на південь від Стародавнього Єгипту, кажуть учені. Наразі, згідно з багатьма історичними джерелами, такі епідемії як Антонінова чума, Кипріанова чума та Юстиніанова чума, що спустошили Римську імперію та пізніші країни Середземномор'я між 2 та 6 століттями нашої ери, розпочалися в Єгипті або в Ефіопії.

Єгипет і Північно-Східна Африка в давнину, із сучасними географічними кордонами Фото: phys.org

Учені провели аналіз різних стародавніх джерел, щоб з'ясувати, чи можна вважати Єгипет місцем зародження епідемій чуми в Стародавньому світі. Аналіз показав, що у випадку з Юстиніановою чумою (епідемія тривала з 541 по 544 роки н.е.), джерела вказують саме на Єгипет, з якого потім морем патогени були перенесені в інші країни Середземномор'я. Але чітких доказів того, що Антонінова чума (епідемія тривала зі 165 до 180 років н.е.) та Кипріанова чума (епідемія тривала з 251 до 270 років н.е.) походять з Африки, науковці не виявили.

Ангел смерті пробиває двері під час чуми в Стародавньому Римі, гравюра Фото: Wikipedia

Водночас, за словами вчених, Стародавній Єгипет міг бути джерелом появи і подальшого поширення Середземномор'ям різних інфекційних хвороб, зокрема й бубонної чуми. Одним із ключових чинників розвитку епідемій була торгівля. Річ у тім, що протягом кількох століть Єгипет, як провінція Римської імперії, був "житницею Риму". Саме тут вирощували більшу частину зернових культур. Також через єгипетські порти в інші частини імперії надходили товари з Центральної Африки та Південної Азії. Тобто сюди прибували торговці з найрізноманітніших регіонів.

Святий Себастьян (на хмарі) молиться за жертв Юстиніанової чуми (картина Ліферінкса) Фото: Wikipedia

Науковці вважають, що зміни клімату могли сприяти виникненню та поширенню епідемій інфекційних хвороб, адже вони чинять сильний вплив на переносників хвороб, таких як блохи та комарі.

У підсумку вчені дійшли висновку, що Єгипет не можна однозначно вважати джерелом появи великих епідемій чуми в першій половині першого тисячоліття нашої ери. Чому ж багато історій Стародавнього світу звинувачували в появі чорної смерті саме цю країну?

Автори дослідження вважають, що це пов'язано зі сприйняттям Стародавнього Єгипту, як країни наповненої хворобами, народами, що часто контактували з єгиптянами. Зокрема, це стосується хеттів і греків. Стародавні джерела вказують на хвороби, які схожі на бубонну чуму.

Водночас Фукідід міг стати причиною продовження такого сприйняття Єгипту в інших вчених давнини протягом багатьох століть через те, що він встановив нові стандарти методів ведення історіографії. Простіше кажучи, Фукідід став зразком для наслідування, і якщо він щось говорив, то, найімовірніше, це так і було.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли кар'єри і дороги стародавньої цивілізації інків. З розквітом імперії інків всі частини їхньої території з'єднала велика мережа доріг протяжністю понад 40 000 кілометрів, яка вважається однією з найрозгалуженіших і найдосконаліших транспортних систем у доколумбовій Південній Америці.