Чорна смерть поширюється не так, як ми думали: нове дослідження відкриває таємниці чуми

Вчені продовжують досліджувати збудник чуми та виявляти нові особливості. Виявилося, що бактерія Yersinia pestis має неочікуваний спосіб поширення.

Related video

Чума, сумнозвісна своїми історичними спустошеннями, не просто пережиток минулого — вона все ще ховається серед нас. Нещодавнє відкриття дослідників з Університету Міссурі та Університету Центрального Міссурі розкриває те, як збудник чуми, бактерія Yersinia pestis, поширюється, кидаючи виклик нашому попередньому розумінню, пише BMC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Традиційно ми асоціювали чуму з блохами та гризунами, але це дослідження свідчить про те, що тут є щось більше. Дослідники виявили, що бактерія може передаватися новим поколінням бліх, і це не через звичні шляхи. Натомість бактерії проникають у репродуктивні органи, відкриваючи нову главу в нашому розумінні цієї давньої хвороби.

Чорна смерть, відповідальна за винищення мільйонів, — це не просто історичний жах. Y. pestis, винуватець чуми, все ще циркулює в середовищі своїх диких господарів, створюючи постійну загрозу для здоров'я населення. Попри наші досягнення, шляхи розповсюдження цього збудника залишаються загадковими.

Типовий шлях — блохи кусають гризунів, але це не пояснює, як Y. pestis зберігається в дикій природі. На відміну від інших захворювань, ця бактерія не мігрує до слинних залоз. Вона проникає через травну систему блохи, уражаючи водночас комаху.

Використовуючи спеціально модифіковані бактерії, що випромінюють світло, вчені згодовували заражену кров блохам і відстежували шлях бактерій. Як і очікувалося, вони виявили, що бактерії процвітають у середній кишці бліх, але ось що дивує — дослідники також виявили бактерії в репродуктивних органах бліх. Яєчники самок і яєчка самців світилися бактеріальними колоніями, що вказувало на новий спосіб передачі інфекції.

Трансмісійна електронна мікрофотографія яєчника блохи зі збільшенням клітин Y. pestis, що розмножуються (праворуч), утворюючи класичну структуру "шпильки" Фото: Anderson et al.

Ще незвичнішим виявилося те, що коли ці заражені блохи розмножувалися, бактерії зберігалися в їхніх нащадках. Флуоресцентні бактерії з'явилися в яйцях і личинках, а коли молоді блохи виросли та стали дорослими, їхні кишки вже були заражені Y. pestis. Це відкриває абсолютно новий шлях передачі інфекції, раніше невідомий.

Щоб підтвердити свої висновки, дослідники виключили можливість передачі через відрижку — звичайний метод передачі хвороб, що поширюють комахи. Вони виділили яйця від заражених батьків, виростили їх у стерильному середовищі, і коли личинки вилупилися разом з єрсиніями, це стало переконливим доказом вертикальної передачі — проривом у нашому розумінні життєвого циклу чуми.

Однак на цьому історія не закінчується. Багато питань залишаються без відповіді. Чи можуть бактерії, що передаються на яйця бліх, потім інфікувати гризунів або людей? Як саме Y. pestis потрапляє з середньої кишки до репродуктивних органів?

Важливо

Людські супутники: вчені дослідили еволюцію вошей, щоб зрозуміти нашу історію

Це дослідження є важливим елементом у розкритті таємниць прихованих шляхів передачі чуми. Хоча ще багато чого належить вивчити, це відкриття проливає світло на раніше невідомий аспект життєвого циклу чуми, наближаючи нас на крок до розуміння і боротьби з цією давньою загрозою.

Раніше Фокус писав про сліди канабісу, виявлені в людських останках XVII століття. Таке відкриття відбулося вперше в історії археології.

Також ми писали про дослідження шаманського поховання, якому 9 тис. років. Вчені провели генетичний аналіз похованих разом жінки та дитини.