У кістках XVII століття виявлено сліди канабісу: це вперше в історії археології (фото)

Дослідники виявили сліди канабісу в останках людей XVII століття, які знайшли в Мілані, під лікарнею Ca' Granda. Виявлення психоактивних компонентів канабісу стало першим в історії доказом наявності канабісу в археологічних скелетах.

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Учені виявили сліди канабісу в людських кістках, що датуються XVII століттям. Знахідку зробили під лікарнею в Мілані, Італія, і вона проливає світло на історичне використання канабісу, пише New Scientist.

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Дослідники під керівництвом Гаї Джордано з Міланського університету виявили молекули тетрагідроканабінолу (ТГК) і канабідіолу (КБД), психоактивних компонентів канабісу, в стегнових кістках молодого чоловіка і жінки середнього віку, похованих між 1638 і 1697 роками. Це відкриття стало першим в історії доказом наявності канабісу в археологічних скелетах.

Джордано пояснює, що токсикологічний аналіз може виявити молекули лікарських рослин навіть через століття після смерті людини. Молекули, зокрема ТГК і КБД, можуть зберігатися в кістковій тканині після того, як всмоктуються в кров і подорожують кровоносними судинами.

Стегнова кістка, одна з кісток, що містила залишки канабісу Фото: Gaia Giordano, Mirko Mattia, Michele Boracchi, et al.

Для проведення дослідження взято зразки кісток з останків дев'яти осіб, похованих у склепі XVII століття в міланській лікарні Ca' Granda, що вдалося підтвердити за допомогою радіовуглецевого датування. Потім дослідники провели токсикологічний аналіз з використанням мас-спектрометрії для ідентифікації хімічних компонентів.

Дивно, але в лікарняному реєстрі лікарських препаратів не було жодної згадки про канабіс. Джордано припускає, що люди, можливо, займалися самолікуванням або вживали канабіс з рекреаційною метою, а не як призначене лікування.

Значення цього дослідження полягає в унікальному підході до аналізу людських останків на археологічній ділянці з використанням методів токсикології. За словами Йіміна Яна з Університету Китайської академії наук, це дослідження відкриває нове вікно для розуміння споживання канабісу в стародавні часи. Раніше Ян вже виявляв хімічні сліди канабісу на дерев'яних жаровнях у гробницях 2500-річної давнини.

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Канабіс має довгу історію, а його одомашнення почалося близько 12 000 років тому. Це останнє відкриття додає ще один шар до нашого розуміння того, як його використовували протягом всієї історії людства.

Забігаючи наперед, Джордано з командою розширюють свій токсикологічний пошук, щоб дослідити інші речовини, такі як кокаїн, у сучасніших людських останках. Дослідження показує важливість вивчення історичного використання різних речовин, щоб отримати уявлення про стародавні культури та практики.

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