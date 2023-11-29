У Перу археологи знайшли 70 неушкоджених поховальних пакунків і загадкових масок (фото)

Пачакамак здебільшого складається з пірамід, площ, кладовищ і кількох укріплень, зосереджених навколо священної зони, де знаходиться храм.

Related video

Група археологів, що працює на місці розкопок Пачакамак поблизу Ліми, Перу, зробила захопливе відкриття: понад 70 неушкоджених поховальних пакунків, прикрашених різьбленими масками. Ця знахідка проливає світло на стародавню культуру Уарі, яка процвітала на цій території близько 200 року нашої ери, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пачакамак, розташований у долині річки Лурін, може похвалитися багатою історією, починаючи з часів заселення його народом Уарі. На цьому місці збереглися різноманітні споруди, такі як піраміди, площі, кладовища та священні зони, де знаходиться храм.

Нещодавно під час розкопок дослідники відкопали поховальні пакунки, що датуються 800-1100 рр. н. е. Інтригує те, що їх знайшли як по одному, так і групами поруч із храмом. Деякі з цих пакунків містять маски, виготовлені з дерева та кераміки, — традиція, яку зазвичай пов'язують з культурою Уарі в поховальних практиках.

Фахівці зазначили, що в доіспанських Андах ніхто "не помирав"; усім було визначено продовжувати жити в паралельному світі своїх предків.

Крім того, під час розкопок фахівці знайшли дерев'яні посохи, прикрашені зображеннями Уарі Фото: PUCP Archaeology Program “Valley of Pachacámac” - CC BY-SA 4.0

Крім того, під час розкопок фахівці знайшли дерев'яні посохи, прикрашені зображеннями Уарі в головних уборах, що нагадують візерунки Тіаванако. Ці посохи знаходилися в спеціальному сховищі, вкритому шаром уламків мушель, привезених з Еквадору.

Народ Уарі дуже шанував "бога-посоха", вважаючи його головним божеством-творцем. Це божество з'явилося в різних видах мистецтва, включаючи різьблення по каменю, текстиль та кераміку. Деякі експерти припускають, що певні варіації "бога-посоха" можуть уособлювати Віракоча або Тунупу, потенційно закладаючи основу для таких богів інків, як Сонце, Місяць і Грім.

Важливо

Простягалися на сотні кіломентрів. Археологи виявили неймовірні зв'язки між містами мая (фото)

Це відкриття дає цінну інформацію про давні поховальні традиції, проливаючи світло на духовні вірування та культурні зв'язки цивілізації Уарі. Воно розкриває їхнє шанування потойбічного світу і важливість ритуалів із залученням символічних предметів, таких як маски і посохи.

Раніше Фокус писав, чому на ацтекському фестивалі жерці вдягали шкіру військовополонених.

А також ми розповідали про, яким було буденне життя ацтеків.