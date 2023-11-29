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Технологии и наука

В Перу археологи нашли 70 неповрежденных погребальных свертков и загадочных масок (фото)

Археологический памятник Пачакамак, цивилизация Вари, погребальные пакеты, древние андские ритуалы, доиспанские Анды, перуанская археология, резные маски, культурное наследие, андская история, верования предков
Фото: PUCP Archaeology Program “Valley of Pachacámac” - CC BY-SA 4.0 | Недавно во время раскопок исследователи откопали погребальные свертки, датируемые 800-1100 гг. н. э.

Пачакамак в основном состоит из пирамид, площадей, кладбищ и нескольких укреплений, сосредоточенных вокруг священной зоны, где находится храм.

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Группа археологов, работающая на месте раскопок Пачакамак вблизи Лимы, Перу, сделала захватывающее открытие: более 70 неповрежденных погребальных свертков, украшенных резными масками. Эта находка проливает свет на древнюю культуру Уари, которая процветала на этой территории около 200 года нашей эры, пишет HeritageDaily.

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Пачакамак, расположенный в долине реки Лурин, может похвастаться богатой историей, начиная со времен заселения его народом Уари. На этом месте сохранились различные сооружения, такие как пирамиды, площади, кладбища и священные зоны, где находится храм.

Недавно во время раскопок исследователи откопали погребальные свертки, датируемые 800-1100 гг. н. э. Интригует то, что их нашли как по одному, так и группами рядом с храмом. Некоторые из этих свертков содержат маски, изготовленные из дерева и керамики, — традиция, которую обычно связывают с культурой Уари в погребальных практиках.

Специалисты отметили, что в доиспанских Андах никто "не умирал"; всем было предначертано продолжать жить в параллельном мире своих предков.

Археологический памятник Пачакамак, цивилизация Вари, погребальные пакеты, древние андские ритуалы, доиспанские Анды, перуанская археология, резные маски, культурное наследие, андская история, верования предков Fullscreen
Кроме того, во время раскопок специалисты нашли деревянные посохи, украшенные изображениями Уари
Фото: PUCP Archaeology Program “Valley of Pachacámac” - CC BY-SA 4.0

Кроме того, во время раскопок специалисты нашли деревянные посохи, украшенные изображениями Уари в головных уборах, напоминающих узоры Тиаванако. Эти посохи находились в специальном хранилище, покрытом слоем обломков ракушек, привезенных из Эквадора.

Народ Уари очень почитал "бога-посоха", считая его главным божеством-творцом. Это божество появилось в различных видах искусства, включая резьбу по камню, текстиль и керамику. Некоторые эксперты предполагают, что определенные вариации "бога-посоха" могут олицетворять Виракоча или Тунупу, потенциально закладывая основу для таких богов инков, как Солнце, Луна и Гром.

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Это открытие дает ценную информацию о древних погребальных традициях, проливая свет на духовные верования и культурные связи цивилизации Уари. Оно раскрывает их почитание потустороннего мира и важность ритуалов с привлечением символических предметов, таких как маски и посохи.

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