Простирались на сотни километров. Археологи обнаружили невероятные связи между городами майя (фото)

Глубоко в сердце мексиканского штата Кампече лежит Эцна. Недавние археологические открытия проливают новый свет на этот загадочный город майя, предполагая, что он имел культурные связи, которые простирались более чем на 300 километров до известного города майя Чичен-Ица.

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История города Эцна берет свое начало в V веке до нашей эры, и примерно к 200 году нашей эры он превратился в оживленный культурный центр. Однако около 1500 года н. э. этот некогда цветущий город опустел, оставив после себя загадку, почему его покинули, пишет HeritageDaily.

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Специалисты из Национального института антропологии и истории (INAH) проводили раскопки на объекте 512 в археологической зоне Эцна. То, что они обнаружили, не может не восхищать. Сооружение 512, четырехугольное здание, относится к раннему постклассическому периоду (900-1200 гг. н. э.). Но что действительно впечатляет, так это то, что оно построено на еще более старом здании классического периода (200-600 гг. н. э.).

Во время раскопок археологи обнаружили вход с портиком с двумя проемами, две колонны, поддерживающие крышу, и искусственную полость, высеченную в скале. Эта полость, похоже, служила погребальной гробницей.

Особенно удивляет архитектурное сходство Сооружения 512 со зданиями дворово-галерейного типа, найденными в Чичен-Ике. Эти сооружения в Чичен-Ице обычно использовали для религиозных церемоний и подношений. Чичен-Ица, огромный город майя, расположен примерно в 307 километрах от Эцни.

Предыдущие исследования уже отмечали архитектурное сходство между стилем Эцна и стилем Пууч Фото: INAH

По словам доктора Бенавидеса из INAH, архитектурные параллели между двумя городами являются значительными. "В дополнение к размаху архитектурных стилей Чичен-Ицы, — объясняет он, — его присутствие в Эцни указывает на связи, которые поддерживали оба города в ранний постклассический период".

Предыдущие исследования уже отмечали архитектурное сходство между стилем Эцна и стилем Пууч, несмотря на расстояние Эцны от памятников на холмах Пууч. Эти предыдущие находки намекали на возможные контакты на западе. Однако, недавнее открытие на Сооружении 512 теперь позволяет предположить, что этот уровень контакта простирался гораздо дальше, чем считалось ранее.

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Исследование показывает удивительные архитектурные и культурные связи, которые связывали города Эцна и Чичен-Ица, разделенные сотнями километров. Это открытие свидетельствует о богатой и сложной паутине отношений, связывавшей различные города-государства майя.

С практической точки зрения эти находки обогащают наши знания о древнем мире майя, предоставляя новое понимание их архитектуры, религиозных практик и, возможно, даже торговых сетей. Хотя это не решает вечной тайны, почему Эцну в конце концов покинули, но предоставляет ценные кусочки пазла.

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