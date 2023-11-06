Все ради благословения: на ацтекском фестивале жрецы надевали кожу военнопленных

У ацтеков было много верований, связанных с жертвоприношениями, в частности во время религиозных фестивалей. Однако среди них выделяется Тлакашипеуалицтли, празднование, во время которого жрецы надевали человеческую кожу.

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Одним из самых жутких и необычных фестивалей древнего мира был ацтекский Тлакашипеуалицтли (Tlacaxipehualiztli). Он проводился ежегодно в течение второго месяца ацтекского календаря и был посвящен Шипе-Тотеку, богу плодородия, сельского хозяйства и войны, пишет Ancient Origins.

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Что делало этот фестиваль действительно уникальным и ужасным, так это его ритуальная практика, когда жрецы надевали человеческую кожу. Чтобы понять эту жуткую традицию, мы должны сначала оценить символизм, стоящий за ней.

Шипе-Тотека часто изображали в содранной человеческой коже, что символизировало тему возрождения и жизненного цикла. Сдирание кожи с принесенного в жертву человека, а затем одевание его считалось способом воплощения этого божества, что олицетворяло конец старых сезонов и начало новых.

Шипе-Тотек, имя которого с науатль переводится как "Тот, что со снятой кожей" Фото: Public Domain

Перед основным ритуалом избранные жертвы, часто военнопленные, преображались, чтобы олицетворять бога Шипе-Тотека. Их наряжали в изысканные костюмы и выводили на парад, где они проводили свои последние дни в этой божественной имитации. После жертвоприношения жрецы тщательно снимали кожу с тела. В церемониальной процессии кожу передавали жрецам, которые надевали ее на себя, становясь живыми воплощениями божества.

Для ацтеков это действо не должно было быть ужасным ради самого ужаса. Это был глубоко духовный жест, способ приблизиться к богу, которому они поклонялись, и получить его благословение на предстоящий сельскохозяйственный сезон.

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Будничная жизнь ацтеков: сельское хозяйство, торговля и человеческие жертвоприношения (фото)

В течение следующих 20 дней после ритуала жрецы носили кожу во время публичных церемоний и повседневной деятельности. Со временем кожа естественным образом разлагалась, что символизировало цикл смерти и возрождения. Когда этот период заканчивался, гнилую кожу снимали и хранили в священных подземных камерах, которые, по поверью, содержали божественную энергию.

Хотя ацтекский фестиваль Tlacaxipehualiztli с его ритуальным ношением человеческой кожи, возможно, является одним из самых жутких событий в древней истории. Однако он служит ярким примером того, насколько глубоко люди могут быть связаны со своими верованиями и как далеко они готовы зайти, чтобы снискать благосклонность своих богов.

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