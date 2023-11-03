Редкая находка: археологи обнаружили мечеть на месте древнеримского святилища (фото)

Исследователи обнаружили руины исламской мечети, построенной на месте древнеримского святилища. Эта находка является уникальной, поскольку на всем Пиренейском полуострове известно только о двух мечетях такого типа.

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В Португалии, вблизи городка Прайя-даш-Масаш, найдены руины второй исламской мечети, датированные XI-XII веками. Эта мечеть была не просто местом поклонения, она выполняла двойную функцию — молитвенного пространства и наблюдательного пункта, охранявшего от потенциальных угроз, в частности, со стороны христиан, пишет Arkeonews.

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Сооружения такого типа называют "рибат", что происходит от арабского термина, означающего добровольную защиту ислама. Что делает это открытие особенно уникальным, так это то, что на всем Пиренейском полуострове известно лишь два примера подобных мечетей — одна в Альхесуре, а другая вблизи Аликанте, Испания.

Сооружения такого типа называют "рибат", что происходит от арабского термина, который означает добровольную защиту ислама Фото: CMS | MASMO

На этом месте ранее обнаружили первую мечеть, которая имела михраб — нишу, указывающую на Мекку, а также другое здание без этого религиозного элемента. Кроме того, эксперты обнаружили кладбище с захоронениями в соответствии с исламскими традициями и около десятка полостей, высеченных в скале для хранения продуктов питания.

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Но что действительно отличает это место, так это его сосуществование с римским святилищем, посвященным Солнцу и Океану. Строители рибату повторно использовали различные элементы римского сооружения, включив их в свою конструкцию.

"Это новое открытие не только обогащает наше понимание Синтры, но и усиливает нашу приверженность сохранению и приумножению культурного наследия муниципалитета", — сказал мэр Синтры Базилио Орта.

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