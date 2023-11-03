Рідкісна знахідка: археологи виявили мечеть на місці давньоримського святилища (фото)

Дослідники виявили руїни ісламської мечеті, побудованої на місці давньоримського святилища. Ця знахідка є унікальною, оскільки на всьому Піренейському півострові відомо тільки про дві мечеті такого типу.

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У Португалії, поблизу містечка Прайя-даш-Масаш, знайдено руїни другої ісламської мечеті, датовані XI-XII століттями. Ця мечеть була не просто місцем поклоніння, вона виконувала подвійну функцію — молитовного простору і спостережного пункту, що охороняв від потенційних загроз, зокрема, з боку християн, пише Arkeonews.

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Споруди такого типу називають "рибат", що походить від арабського терміну, який означає добровільний захист ісламу. Що робить це відкриття особливо унікальним, так це те, що на всьому Піренейському півострові відомо лише два приклади подібних мечетей — одна в Альхесурі, а інша поблизу Аліканте, Іспанія.

Споруди такого типу називають "рибат", що походить від арабського терміну, який означає добровільний захист ісламу Фото: CMS | MASMO

На цьому місці раніше виявили першу мечеть, яка мала міхраб — нішу, що вказувала на Мекку, а також іншу будівлю без цього релігійного елементу. Крім того, експерти виявили кладовище з похованнями відповідно до ісламських традицій і близько десятка порожнин, висічених у скелі для зберігання продуктів харчування.

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Але що справді вирізняє це місце, так це його співіснування з римським святилищем, присвяченим Сонцю та Океану. Будівельники рибату повторно використовували різні елементи римської споруди, включивши їх у свою конструкцію.

"Це нове відкриття не тільки збагачує наше розуміння Сінтри, але й посилює нашу відданість збереженню та примноженню культурної спадщини муніципалітету", — сказав мер Сінтри Базіліо Орта.

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