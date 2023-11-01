На півночі Італії виявили рідкісний інструмент бронзового віку: йому понад 3 тисячі років (фото)

Ярмо, датоване пізньою бронзовою добою (приблизно 14-13 століття до н. е.), відкопали під час попередніх розкопок для розширення газопроводу. Ця місцевість давно відома своїм археологічним багатством, але існування поселення бронзового віку досі залишалося непоміченим.

Related video

У маленькому містечку Есте на півночі Італії в центрі уваги опинилася дивовижна археологічна знахідка — дерев'яне ярмо віком 3300 років. Цей стародавній артефакт пропонує унікальний погляд у минуле, проливаючи світло на захопливу главу історії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ярмо, датоване пізньою бронзовою добою (приблизно 14-13 століття до н. е.), відкопали під час попередніх розкопок для розширення газопроводу. Ця місцевість давно відома своїм археологічним багатством, але існування поселення бронзового віку досі залишалося непоміченим.

Що робить цю знахідку особливо важливою, так це те, що це не просто старий артефакт, а добре збережена реліквія з часів, коли людська цивілізація була ще на стадії зародження.

Саме ярмо є наголовним, призначеним для кріплення на шиї тяглових тварин, найімовірніше, волів, за допомогою шкіряних ременів або мотузок. Воно мало спеціальні вигнуті вирізи, щоб щільно облягати роги тварин.

Приховане житло на палях Есте та 3300-річне ярмо

Ярмо завдовжки близько одного метра показує, що одомашнені бики в Північній Італії за часів бронзової доби були значно меншими за своїх сучасних побратимів. Ще незвичнішою є наявність давнього ремонту на балці ярма, що свідчить про те, що хтось у минулому мав полагодити його після того, як воно пошкодилося.

Причина, чому це дерев'яне ярмо пережило випробування часом, криється в болотистому середовищі регіону за часів бронзового віку. Люди будували свої будинки на палях над водою, створюючи умови, які зберігали деревину та інші органічні матеріали протягом тисячоліть.

Ґрунтові блоки, що містять ці цінні артефакти, привезли до Центрального інституту реставрації в Римі. Там фахівці розпочали трудомісткий процес мікророзкопок, щоб стабілізувати давню деревину.

Хоча відкриття цього дерев'яного ярма є значним досягненням, варто зазначити, що робота ще далека від завершення. У ґрунтових блоках ще належить знайти більше дерев'яних артефактів, а на горизонті — подальший аналіз стабілізованих об'єктів.

Важливо

Древні індійці подорожували в часі: як гравюра із зображенням велосипеда потрапила в храм (відео)

Ярмо пропонує унікальний погляд на давно минулі часи та відкриває нові шляхи для розуміння життя наших предків. Оскільки дослідники продовжують вивчати таємниці, що зберігаються в цих дерев'яних реліквіях, хто знає, які ще відкриття чекають на нас у майбутньому.

Ця чудова знахідка нагадує нам, що історія — це пазл з багатьма шматочками, і кожен з них наближає нас до завершення картини спільного минулого.

Раніше Фокус писав, що 12-тисячолітні історії народу палава можуть бути найдавнішими у світі.

А також ми розповідали про доісторичну "балтійську мафію": вчені виявили, що бурштином торгували ще 5 000 років тому.