Древні індійці подорожували в часі: як гравюра із зображенням велосипеда потрапила в храм (відео)

На загадковій фресці в давньоіндійському храмі зображено фігуру, яка їде на велосипеді. Це дає підстави стверджувати, що стародавні індійці їздили на велосипеді понад тисячоліття тому, задовго до того, як його винайшли.

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Ретельне вивчення незвичного цікавого артефакту змушує нас зіткнутися з неправдоподібністю існування велосипедів під час будівництва храму. Допитливі індійські дослідники храмів та ЗМІ ставлять доречне запитання: якщо велосипеди справді з'явилися в період Чола, то чому про них немає жодних історичних згадок — ні в літературі, ні в епіграфічних записах, ні в скульптурах, ні в епічних творах? Ба більше, як можна узгодити тисячолітню перерву у використанні велосипедів з їхньою раптовою появою в певному куточку світу, пише IFLScience.

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Щоб розшифрувати цю загадку, доктор Р. Калайкован, офтальмолог і дослідник-аматор, вирушив у подорож, на яку його надихнула інтрига з різьбленням на велосипеді. Його пошуки привели його до важливого відкриття — храм зреконструювали у 1920-х роках, у період, коли велосипеди стали новинкою в околицях.

"Оглядаючись навколо, я натрапив на різьблене зображення велосипеда на стовпі позаду храму в Аммані, — розповів він виданню. — Це було так кумедно та незвично — бачити зображення велосипеда в стародавньому храмі. Але ні представники влади, ні науковець, який писав його історію, не могли пояснити, як він туди потрапив. Я почав досліджувати цей факт".

Досліджуючи детальніше цю тему, Калайкован дійшов висновку: "Можливо, скульптор побачив когось на велосипеді, був вражений цим і закарбував це назавжди на камені".

Велосипед, вирізьблений 2000 років тому - доведена передова стародавня технологія

Раніше Фокус писав, що насправді зображає фреска пірнальника з Пестума.

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