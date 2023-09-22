Розшифрували древні надписи: у хетській столиці Хаттуса знайдено нову індоєвропейську мову (фото)

Приблизно 3500 років тому хети процвітали в анатолійському регіоні. Вони ретельно викарбовували на глиняних табличках свої державні договори, укази, молитви, міфи та ритуали заклинань, використовуючи мову, яка залишалася невідомою ще близько століття тому.

Related video

Нещодавно Управління культури і туризму провінції Чорум оголосило про надзвичайне лінгвістичне відкриття під час розкопок у районі Богазкале, який колись був центром Хаттуси, столиці Хетської імперії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця складна павутина знань налічує близько 30 000 манускриптів, написаних переважно хетською мовою, з рідкісними вкрапленнями лувійської та палавійської. До цієї видатної лінгвістичної колекції тепер додалося нове поповнення.

Хети, загадкова і грізна цивілізація в анатолійській історії, піднялася до вершин разом із розвитком алфавіту, знаменуючи собою перехід від середнього до пізнього бронзового віку наприкінці 14-го і 12-го століть до нашої ери.

Їхня військова доблесть добре задокументована: вони брали участь в епічних протистояннях з великими фараонами Єгипту, зокрема з Рамзесом Великим, але врешті-решт поступилися, уклавши найдавніший у світі мирний договір. Потім, близько 1 180 року до н. е., Хетська імперія різко розпалася, що призвело до виникнення автономних неохетських міст-держав, які згодом канули в історичну небуття.

Хетська мова - найдавніша з відомих індоєвропейських мов - давніша за грецьку, латину чи санскрит Фото: Вікіпедія

В офіційній заяві йдеться, що постійні археологічні дослідження під керівництвом професора, доктора Андреаса Шахнера зі Стамбульської філії Німецького археологічного інституту дають нові клинописні написи.

Хоча більшість текстів написані хетською мовою, найдавнішою індоєвропейською мовою і основною мовою регіону, цьогорічні розкопки принесли сюрприз. У хетському культовому ритуальному тексті археологи виявили уривок для читання, написаний досі невідомою мовою.

Професор, доктор Даніель Швемер, епіграфіст, який керував розкопками з Вюрцбурзького університету в Німеччині, визначив, що ця мова належала державі Калашма, розташованій на північно-західній околиці хетського центрального регіону, ймовірно, в межах сучасного регіону Болу або Гереде.

Це відкриття ще однієї мови серед архівів Богазкей-Хаттуса, хоч і несподіване, але узгоджується зі схильністю хетів документувати ритуали іноземними мовами. Ритуальні тексти, написані хетськими царськими писарями, спираються на різноманітні анатолійські, сирійські та месопотамські традиції та мовні середовища.

Такі тексти дають цінне уявлення про маловідомий мовний ландшафт Анатолії доби пізньої бронзи, де хетська мова не була єдиним мовним протагоністом. Зокрема, клинописні тексти з Богазкей-Хаттуси містять сегменти лувійської та палацької мов, двох анатолійсько-індоєвропейських мов, тісно пов'язаних з хетською. Нещодавно відкрита мова калашма тепер приєднується до цього різноманітного ансамблю.

Важливо

Археологи знайшли в Туреччині відбитки печаток, які можуть змінити історію хеттів (фото)

Професорка докторка Елізабет Рікен, фахівчиня з давніх анатолійських мов і колега професора Швемера, підтвердила, що ця нововідкрита мова належить до анатолійсько-індоєвропейської мовної сім'ї.

Вона є однією з найдавніших у світі, а її географічне розташування досить складне. Примітно, що, попри географічну близькість до палайськомовних регіонів, лінгвістичний аналіз класифікує цей текст як лувійський. Ступінь спорідненості між мовою калашма та іншими лувійськими діалектами, поширеними в Анатолії пізньої бронзової доби, потребує подальшого вивчення.

Раніше Фокус писав про почерк цариці Клеопатри. Археологи виявили лише одне грецьке слово.

А ще ми розповідали про те, як пахне вічність: вчені відтворили запах потойбічного життя Стародавнього Єгипту.