Як пахне вічність: вчені відтворили запах потойбічного життя Стародавнього Єгипту (фото)

Нам багато що відомо про Стародавній Єгипет, проте деякі питання не мають відповіді. Вчені планують дати відповідь на одне з цих питань, відтворивши аромат бальзаму, що використовували для муміфікації Сенетней, єгипетської жінки, яка жила понад 3500 років тому.

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Останки цієї жінки розкопав у 1900 році Говард Картер. Як показали дослідження, Сенетней була годувальницею Аменхотепа II. Як і належить її високому статусу в єгипетському суспільстві, муміфіковані органи Сенетней зберегли в глечиках в царській гробниці в Долині царів, пише IFLScience.

Команда під керівництвом Барбари Губер з Інституту геоантропології імені Макса Планка дослідила ці реліквії, щоб розгадати секрети використаних бальзамувальних речовин.

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Дослідники вилучили шість зразків бальзаму з двох різних банок — тих, що колись зберігали легені та печінку жінки. Для аналізу вчені використали різні методи дослідження, маючи на меті проаналізувати склад бальзамувальних речовин.

Бджолиний віск, тваринні жири, рослинні олії, бітум і смоли сосни та модрини, складали основу бальзамувальної суміші. Також дослідники виявили дві речовини, які створювали аромат речовини: кумарин, який має ванільний аромат, і бензойна кислота — речовина, про яку колись писав Нострадамус.

Прикметно, що баночка, яка оберігала легені Сенетней, містила дві унікальні сполуки. Однією з них був лариксол, отриманий зі смоли модрини, а інша — запашна смола, яка, була або даммаром, видом лакових смол, або смолою з дерев, що належать до роду Pistacia, спорідненого з родиною кеш'ю.

Один із вапнякових посудин, що містив муміфіковані рештки Сенетней Фото: Christian Tepper/Museum August Kestner, Hannover

Дослідження не лише розкриває різноманітні методи бальзамування певних органів, але й висвітлює складну мережу торговельних зв'язків, що охоплювали стародавній світ.

"Інгредієнти бальзаму свідчать про те, що стародавні єгиптяни з давніх-давен добували матеріали за межами свого царства, — заявила старша наукова співробітниця, професорка Ніколь Буавен. — Кількість імпортних інгредієнтів у її бальзамі також наголошує на важливості Сенетней як ключового члена найближчого оточення фараона".

Барбара Губер додала: "Наші методи також змогли дати важливу інформацію про інгредієнти бальзамів, про які є обмежена інформація в сучасних стародавніх єгипетських текстових джерелах".

Потенційна присутність смоли даммару викликає інтерес — його виявлення натякає на встановлення торговельних шляхів між стародавніми єгиптянами та Південно-Східною Азією майже на тисячоліття раніше, ніж вважалося раніше.

Співпрацюючи з фахівцем-парфумером, дослідницька група відтворила аромат бальзаму, який влучно охрестили "Аромат вічності".

"Аромат вічності — це більше, ніж просто аромат процесу муміфікації, — сказала Губер. — Це втілює багате культурне, історичне та духовне значення похоронних практик Стародавнього Єгипту".

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