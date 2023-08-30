Охоронці Чичен-Іци. Дослідники знайшли скульптуру атланта, що належить до культури мая (фото)

Невіддільною частиною культурної частини Чичен-Іци було поклоніння, що отримало назву "Культ Сеноте". Ключовим аспектом цього ритуалу вважалося принесення людських жертв Чааку, божеству дощу.

Related video

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили важливе відкриття під час дослідження нової магістралі в археологічному просторі Чичен-Іца. Це мезоамериканське місто процвітало як твердиня мая впродовж своєї історії. Розкинувшись на величезній території в 10 квадратних кілометрів, Чичен-Іца в зеніті свого розквіту, за припущеннями, вміщував близько 35 000 мешканців, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Важливим аспектом культури Чичен-Іци було поклоніння, що отримало назву "Культ Сеноте", основою якого вважалося принесення людських жертв Чааку, божеству дощу. Ця церемонія включала відправлення людей до головного сеноте (колодязя), розташованого на північній околиці поселення. Поряд із цими жертвоприношеннями в глибині також зберігали дорогоцінні артефакти, включаючи золоті вироби, прикраси з нефриту та різноманітні багатства.

Як повідомляється в офіційному звіті, дослідники, що займаються розкопками, пов'язаними з ініціативою "Потяг мая", виявили артефакт із виразними атлантичними рисами, розташований у житловому комплексі мая.

Скульптурам атлантів притаманні антропоморфні риси, що проявляються у зображеннях, схожих на людей. Попередні дослідження, проведені в Чичен-Іці, виявили подібні зразки в околицях Храму воїнів.

Новознайдена скульптура атланта, що відображає чоловічу подобу, вирізняється піднятими руками, які стискають ще не ідентифікований об'єкт. Детальні дослідження, проведені групою науковців, показали, що висота статуї становить 90 сантиметрів. Це дозволяє припустити її ймовірну причетність до ритуальних жертвоприношень.

Популярність фігур атлантів виходить за межі Чичен-Іци, проникаючи в різні доколумбові анклави Мезоамерики. Культура тольтеків, синонімом якої є грандіозні споруди Тули, могла похвалитися великими скульптурами, що зображували тольтекських воїнів в атлантичній манері. На додаток, відлуння цих загадкових сутностей можна знайти в літописах столиці ацтеків, Теночтітлані.

Раніше Фокус писав про незвичайні обряди стародавнього Перу, які археологи виявили в гробниці Пакопампа.