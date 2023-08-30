Охранники Чичен-Ицы. Исследователи нашли скульптуру атланта, принадлежащую к культуре майя (фото)

Неотъемлемой частью культурной части Чичен-Ицы было поклонение, получившее название "Культ Сеноте". Ключевым аспектом этого ритуала считалось принесение человеческих жертв Чааку, божеству дождя.

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Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие во время исследования новой магистрали в археологическом пространстве Чичен-Ица. Этот мезоамериканский город процветал как твердыня майя на протяжении своей истории. Раскинувшись на огромной территории в 10 квадратных километров, Чичен-Ица в зените своего расцвета, по предположениям, вмещал около 35 000 жителей, пишет HeritageDaily.

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Важным аспектом культуры Чичен-Ицы было поклонение, получившее название "Культ Сеноте", основой которого считалось принесение человеческих жертв Чааку, божеству дождя. Эта церемония включала отправление людей к главному сеноте (колодцу), расположенному на северной окраине поселения. Наряду с этими жертвоприношениями в глубине также хранили драгоценные артефакты, включая золотые изделия, украшения из нефрита и различные богатства.

Как сообщается в официальном отчете, исследователи, занимающиеся раскопками, связанными с инициативой "Поезд майя", обнаружили артефакт с выразительными атлантическими чертами, расположенный в жилом комплексе майя.

Скульптурам атлантов присущи антропоморфные черты, проявляющиеся в изображениях, похожих на людей. Предыдущие исследования, проведенные в Чичен-Ике, обнаружили подобные образцы в окрестностях Храма воинов.

Новонайденная скульптура атланта, отражающая мужской облик, отличается поднятыми руками, которые сжимают еще не идентифицированный объект. Детальные исследования, проведенные группой ученых, показали, что высота статуи составляет 90 сантиметров. Это позволяет предположить ее вероятную причастность к ритуальным жертвоприношениям.

Популярность фигур атлантов выходит за пределы Чичен-Ицы, проникая в различные доколумбовые анклавы Мезоамерики. Культура тольтеков, синонимом которой являются грандиозные сооружения Тулы, могла похвастаться большими скульптурами, изображавшими тольтекских воинов в атлантической манере. В дополнение, отголоски этих загадочных сущностей можно найти в летописях столицы ацтеков, Теночтитлане.

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