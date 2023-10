Таємниця нерухомої зірки. 12-тисячолітні історії народу палава можуть бути найдавнішими

Вгорі - зоряна карта, намальована Джексоном Коттоном на основі його спогадів про один із щоденників його прабабусі та прадідуся, який, як припускають, спочатку був намальований на піску друзями-індіанцями. Внизу: найяскравіші зірки на небі 14 000 років тому

Фото: Hamacher et al/Journal of Archaeology. Top from Jackson Cotton, bottom Stellarium