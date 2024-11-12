Українці зірвали виступ Юлії Навальної на IT-конференції у Португалії, деталі (відео)

Айтівці влаштували флешмоб під час виступу Юлії Навальної. Вони на повну гучність увімкнули сирену у додатку повітряної тривоги.

У вівторок, 12 листопада, українці завадили виступу вдові російського опозиційного політика Олексія Навального Юлії Навальної на технологічній конференції Web Summit 2024 у португальському Лісабоні. Про це повідомила львівська блогерка та волонтерка Христина Жук.

Христина Жук закликала українців прийти на виступ Юлії, її допис побачив автор додатку, який сповіщає про повітряну тривогу.

Голова Консультативної ради Фонду боротьби з корупцією Юлія Навальна мала виступити на двох панелях технологічної конференції під назвами "Диктатори та цифрове інакомислення" та "Протистояння автократам".

Під час першого виступу росіянки українські айтівці, які були присутні на заході, одночасно увімкнули сигнал повітряної тривоги.

"Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям, хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу", — написала ініціаторка акції.

Зазначимо, Web Summit у Лісабоні проходить з 12 по 14 листопада. У заході беруть участь 24 українські стартапи, які покажуть засновникам компаній, інвесторам та технологічним лідерам інноваційний потенціал країни.

Нагадаємо, у квітні Юлія Навальна заявила, що українці просто не хочуть шукати хороших росіян, які справді проти війни. А напад на Україну, за її словами, підтримує лише "агресивна меншість" населення Росії.

Також Фокус писав, що у Львові 22-23 травня відбувся "Форум російської опозиції". Зустріч не анонсували заздалегідь, тому більшості українців стало відомо про неї із соцмереж.