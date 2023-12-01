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Технологии и наука

В костях XVII века обнаружены следы каннабиса: это впервые в истории археологии (фото)

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Фото: Pexels | Исследователи обнаружили следы каннабиса в останках людей XVII века, которые нашли в Милане, под больницей Ca' Granda

Исследователи обнаружили следы каннабиса в останках людей XVII века, которые нашли в Милане, под больницей Ca' Granda. Обнаружение психоактивных компонентов каннабиса стало первым в истории доказательством его наличия в археологических скелетах.

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Ученые обнаружили следы каннабиса в человеческих костях, датируемые XVII веком. Находку сделали под больницей в Милане, Италия, и она проливает свет на историческое использование каннабиса, пишет New Scientist.

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Исследователи под руководством Гаи Джордано из Миланского университета обнаружили молекулы тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД), психоактивных компонентов каннабиса, в бедренных костях молодого мужчины и женщины среднего возраста, похороненных между 1638 и 1697 годами. Это открытие стало первым в истории доказательством наличия каннабиса в археологических скелетах.

Джордано объясняет, что токсикологический анализ может обнаружить молекулы лекарственных растений даже спустя столетия после смерти человека. Молекулы, в частности ТГК и КБД, могут сохраняться в костной ткани после того, как всасываются в кровь и путешествуют по кровеносным сосудам.

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Бедренная кость, одна из костей, содержащая остатки каннабиса
Фото: Gaia Giordano, Mirko Mattia, Michele Boracchi, et al.

Для проведения исследования взяты образцы костей из останков девяти человек, похороненных в склепе XVII века в миланской больнице Ca' Granda, что удалось подтвердить с помощью радиоуглеродного датирования. Затем исследователи провели токсикологический анализ с использованием масс-спектрометрии для идентификации химических компонентов.

Удивительно, но в больничном реестре лекарственных препаратов не было ни одного упоминания о каннабисе. Джордано предполагает, что люди, возможно, занимались самолечением или употребляли каннабис с рекреационной целью, а не как назначенное лечение.

Значение этого исследования заключается в уникальном подходе к анализу человеческих останков на археологическом участке с использованием методов токсикологии. По словам Йимина Яна из Университета Китайской академии наук, это исследование открывает новое окно для понимания потребления каннабиса в древние времена. Ранее Ян уже обнаруживал химические следы каннабиса на деревянных жаровнях в гробницах 2500-летней давности.

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Каннабис имеет долгую историю, а его одомашнивание началось около 12 000 лет назад. Это последнее открытие добавляет еще один слой к нашему пониманию того, как его использовали на протяжении всей истории человечества.

Забегая вперед, Джордано с командой расширяют свой токсикологический поиск, чтобы исследовать другие вещества, такие как кокаин, в более современных человеческих останках. Исследование показывает важность изучения исторического использования различных веществ, чтобы получить представление о древних культурах и практиках.

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