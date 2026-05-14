Выздоровели от чумы за неделю: утерянные документы раскрыли правду о Черной смерти

В ходе исследований средневековых коллекций Британской библиотеки был найден ранее незамеченный документ, который дает новое представление о выживших после вспышки чумы, известной как Черная смерть.

Документ — обрывок пергамента, вложенный в отчет о поместье Уорбойс в Рамси-Эбби, графство Хантингдоншир, — содержит информацию о том, сколько времени крестьяне отсутствовали на работе, когда их поразила чума. Он также раскрывает имена тех, кто выжил, и то, сколько времени, по мнению их работодателей, могло занять выздоровление.

Во время Черной смерти, одной из самых смертоносных пандемий в истории, погибло от трети до двух третей населения средневековой Европы.

Учитывая масштабы эпидемии, многие историки сосредоточились на выяснении подробностей о погибших. Однако это оставило истории тех, кто заразился чумой и выздоровел, в значительной степени нерассказанными.

Відео дня

Несмотря на смертоносность болезни, выздоровление от чумы было возможным, и средневековые летописцы упоминают возможность – хотя и маловероятную – выживания.

Уникальное дополнение к описанию поместья Уорбойс содержит сведения о группе людей, заболевших в период с конца апреля по начало августа 1349 года. Монахи аббатства Рамси составили список своих арендаторов, которые заболели настолько сильно, что не могли работать на землях лорда, и подробно указали продолжительность их отсутствия.

Пережитая чума явно по-разному повлияла на людей.

Быстро выздоровел Генри Браун, пропустивший всего одну неделю работы. Напротив, Джон Дерворт и Агнес Молд болели гораздо дольше и отсутствовали на работе девять недель.

Средняя продолжительность болезни составляла от трех до четырех недель, при этом три четверти людей возвращались к работе менее чем через месяц. Скорость их выздоровления тем более удивительна, учитывая, что они имели право на больничный отпуск сроком до года.

В найденный список выживших входит большинство арендаторов, занимавших более крупные участки в поместье. Историки и археологи долго спорили о том, убивала ли чума всех без разбора, независимо от статуса, пола или возраста, или же бедные и пожилые люди были более уязвимы.

Выживание такого большого количества состоятельных арендаторов может указывать на то, что их более высокий уровень жизни позволил им выздороветь быстрее, чем их более бедным соседям. Возможно, потому что они смогли предотвратить вторичные инфекции и осложнения.

Эти новые свидетельства раскрывают удивительную стойкость средневековых крестьян. Многие из них лежали на своих постелях, страдая от бубонов (болезненных, опухших и воспаленных лимфатических узлов в паху и на шее, типичных для Черной смерти), рвоты с кровью и лихорадки, и не только выжили, но и вернулись к работе всего через несколько недель.

Другие новости науки:

Раскрыт самый распространенный миф о Черной смерти. Исследователи только что обнаружили, что столетия дезинформации о чуме на самом деле начались со стихотворения. Считается, что основой укоренившегося мифа стал неверно истолкованный рассказ о трикстере 14 века.

Названа причина возникновения Черной смерти. Результаты нового исследования предполагают, что мощные извержения вулканов в прошлом могли стать причиной появления Черной смерти, унесшей жизни людей. Считается, что сопутствующие эффекты привели к появлению блох, переносящих заразу.

При написании использовались материалы The Conversation, Refractor.