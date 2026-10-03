Чума під грифом "таємно": в РФ стався спалах смертельної хвороби, влада її приховує — ЗМІ (фото)

В російському місті Іркутськ стався спалах чуми, а нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Дарія Шипілова, яка померла 2 жовтня. Згодом ще 200 осіб, хто контактував із загиблою, ізолювали, а в регіоні почалася паніка, а також помітили людей в захисних костюмах.

Наразі ані місцева, ані федеральна влада бояться визнавати, про яку саме "смертельну інфекційну хворобу" йде мова. Про це пише британське видання The Sun.

Журналісти проаналізували низку публікацій в російських медіа і телеграм-каналах, аби зрозуміти ймовірний масштаб зараження. Медійники встановили, що покійна 28-річна лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу померла через два дні після появи перших симптомів.

28-річна Дар'я Шипілова померла від чуми Фото: The Sun

Після смерті науковиці майже 200 осіб опинилися на карантині, серед них — уже є особи, які мають симптоми чуми. Видання Astra звернуло увагу на те, що місцева влада спочатку оголосила про "чуму" як хворобу, але потім оперативно видалила публікації про це — як про карантин у лікарні міста Шеліхове, де померла науковиця, так і щодо поїздок у сусідні міста.

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Федеральна влада РФ наразі не коментує точно, про яку саме хворобу в Іркутській області йде мова. Водночас у мережі кажуть, що Дар'я Шипілова була у відрядженні поблизу Монголії, де брала участь в одному з наукових семінарів, а заразилася вона не раніше 25 вересня.

Шипілова була в Монголії на семінарі перед зараженням Фото: The Sun

Наразі офіційна причина смерті лаборантки не повідомляється. Однак подальший розвиток подій, як пишуть британські медійники, змушує засумніватися в "локалізації" масштабів поширення хвороби.

Що сталося насправді та чому влада РФ приховує масштаб проблеми

ЗМІ звернулися за коментарем до фахівців і спеціалістів, і вони припускають, що Шипілову могли лікувати не від чуми, а від Covid. Журналісти говорять, що досі лишається загадкою — як саме лаборантка стала "нульовою пацієнткою".

"Досі незрозуміло, як Дарія вперше заразилася смертельною чумою. Одна з теорій у російських ЗМІ стверджує, що вона випадково розбила пробірку з "небезпечною бактерією" в лабораторії, використовуючи біологічний матеріал для діагностичного тестування", — пишуть британські ЗМІ.

Шипілова (у червоному колі) перебуває на одному із зібрань колег Інституту Фото: The Sun

Однак російський епідеміолог Михайло Фаворов вважає цю версію з розбитою пробіркою "просто смішною". На його думку, реальна ситуація є куди "жахливішою та критичнішою" через приїзд до Іркутська головної санітарної лікарки РФ Анни Попової, а влада старається приховати справжній масштаб проблеми.

"Ситуація в Шелєхові, Іркутська область, де оголошено карантин через чуму, нагадує випадок у Ухані", — пише одне з прокремлівських видань.

У місті Шєлєхов помітили людей у спецкостюмах біологічного захисту Фото: The Sun

Водночас у місцевих мешканців уже почалися прояви паніки. Британські ЗМІ вказують, що в низці місць люди почати активно скуповувати антибіотики, а на вулицях уже помічено людей в спеціальних захисних костюмах.

"Михайло [Фаворов] припустив, що триває масштабне приховування, сказавши: "Нам не розкажуть, що насправді сталося". Останній зареєстрований випадок чуми в Росії стався у 2016 році, коли 10-річний хлопчик, який знімав шкіру з туші бабака, заразився. Бактеріальна хвороба стала причиною сумнозвісної середньовічної Чорної смерті", — резюмується в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про те, як загублені документи розкрили правду про чуму. Під час досліджень середньовічних колекцій Британської бібліотеки було знайдено раніше непомічений документ, який дає нове уявлення про тих, хто вижив після спалаху чуми, відомої як Чорна смерть.

Згодом стало відомо про причини спалаху чуми в Іркутську. Наразі точна кількість заражених перевалила за "тризначне число", вони перебувають в ізоляції.