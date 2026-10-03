Чума под грифом "секретно": в РФ произошла вспышка смертельной болезни, власти ее скрывают — СМИ (фото)

В российском городе Иркутске произошла вспышка чумы, а первой заразившейся стала 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, скончавшаяся 2 октября. Впоследствии ещё 200 человек, контактировавших с погибшей, были изолированы, а в регионе началась паника, также были замечены люди в защитных костюмах.

В настоящее время ни местные, ни федеральные власти не решаются признать, о какой именно "смертельной инфекционной болезни" идет речь. Об этом пишет британское издание The Sun.

Журналисты проанализировали ряд публикаций в российских СМИ и Telegram-каналах, чтобы понять вероятный масштаб заражения. Журналисты установили, что 28-летняя лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока скончалась через два дня после появления первых симптомов.

28-летняя Дарья Шипилова умерла от чумы Фото: The Sun

После смерти ученой почти 200 человек оказались на карантине, среди них уже есть люди с симптомами чумы. Издание Astra обратило внимание на то, что местные власти сначала объявили о "чуме" как о болезни, но затем оперативно удалили публикации об этом — как о карантине в больнице города Шелихово, где скончалась учёная, так и о поездках в соседние города.

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Федеральные власти РФ пока не дают точных комментариев о том, о каком именно заболевании в Иркутской области идет речь. В то же время в сети говорят, что Дарья Шипилова была в командировке недалеко от Монголии, где участвовала в одном из научных семинаров, а заразилась она не раньше 25 сентября.

Шипилова побывала в Монголии на семинаре до заражения Фото: The Sun

На данный момент официальная причина смерти лаборантки не сообщается. Однако дальнейшее развитие событий, как пишут британские СМИ, заставляет усомниться в "локализации" масштабов распространения болезни.

Что произошло на самом деле и почему власти РФ скрывают масштаб проблемы

СМИ обратились за комментариями к экспертам и специалистам, и те предполагают, что Шипилову могли лечить не от чумы, а от Covid. Журналисты отмечают, что до сих пор остается загадкой — как именно лаборантка стала "пациенткой номер ноль".

"До сих пор неясно, как Дария впервые заразилась смертельной чумой. Одна из теорий, выдвинутых в российских СМИ, гласит, что она случайно разбила пробирку с "опасной бактерией" в лаборатории, работая с биологическим материалом для диагностического тестирования", — пишут британские СМИ.

Шипилова (в красном кружке) присутствует на одном из собраний коллег Института Фото: The Sun

Однако российский эпидемиолог Михаил Фаворов считает эту версию с разбитой пробиркой "просто смешной". По его мнению, реальная ситуация гораздо "ужаснее и критичнее" из-за приезда в Иркутск главного санитарного врача РФ Анны Поповой, а власти стараются скрыть истинные масштабы проблемы.

"Ситуация в Шелехове, Иркутская область, где введён карантин из-за чумы, напоминает случай в Ухане", — пишет одно из прокремлёвских изданий.

В городе Шелехов заметили людей в спецодежде для биологической защиты Фото: The Sun

В то же время среди местных жителей уже начали наблюдаться признаки паники. Британские СМИ сообщают, что в ряде населенных пунктов люди начали активно скупать антибиотики, а на улицах уже были замечены люди в специальных защитных костюмах.

"Михаил [Фаворов] высказал предположение, что имеет место масштабное сокрытие фактов, сказав: "Нам не расскажут, что на самом деле произошло". Последний зарегистрированный случай чумы в России произошел в 2016 году, когда 10-летний мальчик, снимавший шкуру с туши сурка, заразился. Бактериальная болезнь стала причиной печально известной средневековой Черной смерти", — говорится в тексте.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как утерянные документы раскрыли правду о чуме. В ходе исследований средневековых коллекций Британской библиотеки был обнаружен ранее незамеченный документ, который даёт новое представление о тех, кто выжил после вспышки чумы, известной как "Чёрная смерть".

Впоследствии стали известны причины вспышки чумы в Иркутске. На данный момент точное число заразившихся превысило "трёхзначное число", они находятся в изоляции.