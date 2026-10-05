"Осведомлена об этом": администрация Трампа "следит" за РФ в связи со вспышкой чумы — Axios

Администрация президента США Дональда Трампа "отслеживает вспышку" инфекционного заболевания в Иркутской области РФ. В Белом доме знают о развитии событий, связанных с неизвестным заболеванием, сообщают инсайдеры.

Официально Белый дом не комментирует информацию о вспышке чумы в Иркутской области России, однако глава США в курсе событий. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации.

"Администрация Трампа в курсе ситуации, отслеживает вспышку и рассматривает возможные варианты", — заявил представитель Белого дома.

В то же время запрос СМИ в Белый дом относительно вспышки чумы в РФ был перенаправлен в Государственный департамент США. Ни одно из ведомств официально не прокомментировало позицию главы государства.

Впоследствии телеканал CNN получил комментарий от Госдепа США. Там сообщили, что им известно о возможной смерти женщины от легочной чумы в РФ.

Видео дня

"Мы внимательно следим за ситуацией совместно с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — прим. ред.) и другими межведомственными партнерами. Многие детали не подтверждены. Мы призываем российские власти оперативно и открыто делиться достоверной информацией", — цитируют СМИ комментарий представителя ведомства.

Ранее Фокус сообщал о том, как в РФ произошла вероятная вспышка чумы. Первой пациенткой стала 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, скончавшаяся 2 октября, а ещё 200 человек, контактировавших с погибшей, были изолированы.

Впоследствии стало известно, что в одном из регионов РФ ввели режим ношения масок. Масочный режим ввели на Иркутском алюминиевом заводе после того, как 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова, которая якобы разбила пробирку с вирусом легочной чумы, скончалась в больнице.