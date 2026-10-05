"Поінформована про це": Адміністрація Трампа "стежить" за РФ через спалах чуми — Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа "відстежує спалах" інфекційної хвороби в Іркутській області РФ. У Білому домі знають про перебіг подій щодо невідомого захворювання, кажуть інсайдери.

Офіційно Білий Дім не коментує інформацію щодо спалаху чуми в Іркутській області Росії, однак глава США в курсі подій. Про це пише Axios з посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації.

"Адміністрація Трампа обізнана, відстежує спалах і оцінює варіанти", — сказав представник Білого дому.

Водночас запит ЗМІ до Білого дому щодо спалаху чуми в РФ був переадресований до Державного департаменту США. В жодному з відомств не прокоментували офіційно позицію глави держави.

Згодом телеканал CNN отримав коментар від Держдепу США. Там повідомили, що вони обізнані про можливу смерть жінки через легеневу чуму в РФ.

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"Ми уважно стежимо за ситуацією разом із CDC (Центр контролю за захворюваннями в США — ред.) та іншими міжвідомчими партнерами. Багато деталей не підтверджено. Ми закликаємо російську владу швидко та відкрито ділитися достовірною інформацією", — цитує ЗМІ коментар спікера відомства.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у РФ стався ймовірний спалах чуми. Нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Дарія Шипілова, яка померла 2 жовтня, а ще 200 осіб, хто контактував із загиблою, ізолювали.

Згодом стало відомо, що в одному з регіонів РФ запровадили масковий режим. Масковий режим ввели на Іркутському алюмінієвому заводі після того, як 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту Дар'я Шипілова, яка нібито розбила пробірку з вірусом легеневої чуми, померла в лікарні.