Антибиотики "вслепую": о новых требованиях Минздрава и суровой реальности для врачей и пациентов

Очередной "шедевр" от нашего министерства: Минздрав утвердил новые стандарты применения антибиотиков. На бумаге все выглядит красиво и по-европейски: врач должен обосновывать назначение, проводить бактериологические исследования, проверять чувствительность возбудителя и корректировать терапию. Кто же с этим поспорит? Это азы инфекционной безопасности. Но проблема в том, что эти требования составляют люди, которые в последний раз бывали в обычной украинской больнице разве что на экскурсии.

Давайте посмотрим на реальность, которую чиновники предпочитают не замечать. По данным Центра общественного здоровья, в 2025 году бактериологическое исследование перед началом антибиотикотерапии проводилось лишь 33% госпитализированных пациентов. Двум из трех пациентов в стационарах этого не сделали. Почему? Не потому, что врачи ленивы или некомпетентны. А потому что приказ Минздрава не создает лаборатории, не закупает дорогостоящие реактивы, не решает проблему нехватки кадров и не сокращает время ожидания результата, которое порой длится так долго, что пациент без лечения просто не выживет.

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Требовать от клинициста целенаправленной терапии без диагностических инструментов — это все равно что требовать ремонта автомобиля без ключей и запчастей, а потом штрафовать мастера за то, что машина не едет. Это классическая имитация бурной деятельности: приказ есть, а ответственность за его невыполнение полностью перекладывают на врачей и пациентов.

Особенно показательная картина вырисовывается на фоне прежних правил, действовавших с 2023 года — их с треском провалили по всем фронтам. По замыслу, на первичном звене подавляющее большинство назначаемых антибиотиков должно было приходиться на самые простые, базовые препараты первого выбора (не менее 95%), чтобы не способствовать появлению супербактерий. Но по факту в 2025 году этот показатель скатился до 65%. Остальные же случаи покрывали более мощными "превентивными" препаратами, на которые пришлась почти треть всех назначений, и даже "тяжелой артиллерией" резерва — лекарствами последней надежды, которые в амбулаторных условиях вообще нельзя назначать.

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И что делает Минздрав вместо того, чтобы наконец обеспечить больницы лабораториями и диагностическим оборудованием? Устраивает бумажную "рокировку" и снижает планку с 95% до 90%. Почему? Во-первых, чтобы скрыть собственный управленческий провал: если реальные показатели провалены, проще подгонять цифры в документах, чем покупать реактивы и оборудование. Во-вторых, это легализация системного беспорядка — врачи по-прежнему вынуждены назначать более сильные лекарства "вслепую", но теперь эту вынужденную ошибку просто немного смягчили. И в-третьих, это банальное снятие с себя ответственности, чтобы в чиновничьих отчетах все снова выглядело как "выполнение стандартов".

Еще один критический момент для специалистов. Бактериология — это святое дело, но тяжелый пациент с симптомами бактериальной инфекции не может ждать результата несколько суток или недель. Материал берут, антибиотик назначают немедленно (эмпирически), а после получения результатов корректируют лечение. Такова реальность.

Борьба с антибиотикорезистентностью должна вестись не с помощью новых приказов и угроз в адрес врачей, а путем создания необходимых условий. Если Минздрав требует от клинициста точного, целенаправленного назначения антибиотиков — он должен предоставить ему необходимые инструменты: оборудованные лаборатории, реактивы и квалифицированный персонал. Приказом бактерию не выделишь и чувствительность не определишь. Без реального финансирования диагностики все эти новые стандарты — лишь бумажный шум, который оставляет врача беззащитным перед тяжелой инфекцией.

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