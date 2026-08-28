Реформы — сегодня, деньги — когда-нибудь потом: что не так с медицинской программой Кабмина

17 августа в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 15521 о Программе деятельности Кабинета Министров. Раздел о медицине читается как сборник лучших реформаторских тостов: "европейские стандарты", "трансформация подготовки", "расширение полномочий медсестер" и "привлечение молодежи в села".

Но если снять этот глянцевый слой и взглянуть на хронологию, открывается удивительная математика: новые требования, нагрузка и ответственность на медиков возлагаются уже в 2026 году, а "создание условий для поэтапного повышения зарплаты" откладывают на 2027 год.

Классика жанра: реформы — сегодня, деньги — как-нибудь потом.

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Медсестра как дешевая замена врача

Правительственные чиновники с гордостью объявляют о расширении полномочий среднего медицинского персонала. Идея замечательная, если рассматривать ее в полном объёме с учетом западного опыта. В США или ЕС Nurse Practitioner — это специалист с магистерской степенью, который действительно может ставить диагнозы и назначать лечение. Но там это сопровождается годами дополнительного обучения, личной юридической ответственностью, страхованием от ошибок и соответствующим вознаграждением: в США медианная зарплата такой медсестры достигает 129 тысяч долларов в год.

Что нам предлагают? В 2021 году запустили пилотный проект "Медицинская сестра с расширенными полномочиями". В 2025-м Минздрав бодро отчитался о его реализации. И вместо того, чтобы привести цифры — как изменилось качество помощи, сколько доплатили медсестрам за новые обязанности и как их юридически защитили — нам предлагают просто "масштабировать" этот проект.

Переложить часть работы врача на медсестру без повышения ее статуса и оклада — это не европейский опыт. Это попытка залатать кадровую брешь в медицине с минимальными затратами.

Резидентура и БПР: бумажная гонка с препятствиями

То же самое касается "трансформации специализированной подготовки врачей". Нам снова обещают европейскую резидентуру. В 2024 году её уже "торжественно запускали" для нейрохирургов. Где анализ того пилотного проекта? За чей счёт живет молодой врач в период резидентуры, когда от него уже требуют почти взрослой ответственности за жизнь пациента?

Человек учится 6 лет в университете, проходит интернатуру, сдает экзамены, набирает баллы БПР (которые превратились в банальный рынок покупки сертификатов), несет ответственность за ежедневные риски в палате. А в результате получает зарплату, на которую невозможно арендовать даже скромное жилье. А потом мы искренне удивляемся, почему выпускники изучают польский или немецкий язык быстрее, чем новые приказы Минздрава.

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Сюрреализм кадровой политики: от прифронтовых "копеек" до Филиппин

Отдельный шедевр правительственной программы — привлечение молодых медиков к работе в селах и на прифронтовых территориях.

Государство предлагает единовременную выплату в размере 200 тысяч гривен за контракт на 3 года. Разделите эти деньги на 36 месяцев. Это 5,5 тысяч гривен в месяц. 5,5 тысяч за то, чтобы молодой специалист ехал туда, где нет оборудования, нет жилья, нет старших коллег для обсуждения сложных случаев, а на прифронтовых территориях — еще и ежедневный риск попасть под обстрел. Это не стимулирование. Это попытка недорого купить три года чужой молодости и здоровья.

А параллельно, на фоне кадровой катастрофы, мы слышим предложения о возможном привлечении медиков из Филиппин.

Представьте себе этот управленческий абсурд: собственному врачу, который работает в условиях КАБа за 40 тысяч гривен (а медсестра — за 27 тысяч), мы добавляем требований, расширяем обязанности, обещаем зарплату "в 2027 году" и удивляемся, почему он выгорает и уходит. А вместо того, чтобы создать достойные условия для своих сотрудников, чиновники всерьез обсуждают импорт "кабинетных заменителей" с другого конца света.

Проект постановления № 15521 в настоящее время находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады. И пора задавать чиновникам прямые вопросы, а не ссылаться на абстрактное слово "европейский". Где расчет стоимости часа труда врача и медсестры в соответствии с новыми требованиями? Где юридическая защита медсестры, которой передают функции врача? Где просчитанная смета резидентуры?

Если правительство хочет внедрить европейские стандарты в медицине, ему следует начать с европейского отношения к врачам. Ведь если и дальше действовать по принципу: высокие стандарты — мизерная зарплата, то вскоре в наших больницах останутся лишь мебель и единичные экзотические консультанты.

Реформа начинается не с новых требований, а с уважения к труду людей. Сначала обеспечьте медикам нормальные зарплаты и адекватные условия, а уже потом придумывайте для них новые обязанности.

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