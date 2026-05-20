Семейная медицина в Украине: система, которая держится на истощенных людях

19 мая — День семейной медицины в Украине. И это хороший повод честно поговорить не о красивых презентациях реформ, а о реальном состоянии системы, через которую проходит практически каждый пациент.

Ведь именно семейный врач сегодня является первым и часто единственным человеком, который пытается понять, что происходит с больным. Именно от него зависит, попадет ли пациент вовремя к специалисту, будет ли установлен диагноз, не потеряем ли мы драгоценное время. Но у нас на этом этапе система начинает ломаться.

Семейная медицина в Украине задумывалась как фундамент современной системы здравоохранения. Как нормальная первичка, которая ведет пациента, координирует помощь, видит человека целостно, а не кусками по органам и кабинетам. Но между тем, что планировалось, и тем, что мы имеем сегодня, — пропасть.

В реальной жизни семейный врач часто работает в условиях колоссальной перегрузки. Тысячи деклараций, бесконечные электронные формы, справки, направления. Люди после инсультов, инфарктов, с онкологией, психическими расстройствами, постковидными осложнениями и тд. И при этом от врача требуют, чтобы он еще и работал как идеальный администратор электронной системы.

У нас очень любят говорить о "доказательной медицине", протоколах, маршрутах пациента. Но медицина — это не конвейер. Больные не читают протоколы перед тем, как заболеть. В реальной клинической практике пациент очень часто не вписывается в красивые схемы, созданные для презентаций и методичек.

Именно семейный врач первым сталкивается с этой реальностью. Когда человек месяцами ходит с симптомами без диагноза. Когда одновременно есть несколько патологий с противоположными подходами к лечению. Когда клиническая картина "не такая, как в книжке". И именно здесь нужно не механическое выполнение инструкций, а клиническое мышление. Но клиническое мышление требует времени. А времени семейному врачу сегодня не оставляют.

Отдельно хочу сказать о новых правилах, которые тихо вводятся с 20 мая под красивыми словами о "безопасности данных" и "верификации доступа". На самом же деле речь идет об очередном перекладывании проблем системы на плечи семейного врача.

Теперь фактически вводится принцип: "Один аккаунт — один человек". То есть медсестра уже не сможет помочь врачу оформить направление, рецепт или документацию во время приема. Каждое действие — только лично врачом, через его персональный доступ к системе.

Такое впечатление, что люди, которые это придумывают, никогда не видели реальной работы амбулатории. Не видели очередей под кабинетами. Не видели семейного врача в прифронтовом регионе, который одновременно ведет прием, отвечает на звонки, оформляет рецепты, направления, декларации, консультирует и все это под постоянными воздушными тревогами и кадровым дефицитом.

В результате что мы получим? Еще большие очереди. Еще больше формализации. Еще больше времени врач будет тратить не на пациента, а на нажатие кнопок в системе. И это же подается как "улучшение".

У нас вообще в последние годы медицина все больше превращается в цифровую бюрократию. Как будто главная задача врача — не лечить, а правильно вести документацию. И чем дальше, тем меньше места остается для клинического мышления, анализа состояния больного, нормального осмотра пациента.

При этом все прекрасно знают правду: система семейной медицины уже давно работает на грани истощения. После ковида, войны, постоянных реформ и кадрового голода первичка держится часто только на самопожертвовании людей.

Молодые врачи не хотят идти в семейную медицину. Опытные — выгорают или уходят из профессии. А вместо того, чтобы дать им нормальные условия работы, адекватную нагрузку, медицинских ассистентов, социальную защиту и уважение, им добавляют еще один уровень контроля и бюрократии.

И главное — у нас практически утрачена нормальная преемственность между первичной и специализированной помощью. Пациент часто месяцами ходит по кругу. Люди сами ищут себе диагнозы в интернете, сами назначают анализы, сами решают, к кому идти. А семейный врач в этой системе нередко превращается просто в "выдающего направления".

Это ненормально. Семейная медицина — это не о бумагах или электронных галочках, или красивых отчетах для международных партнеров. Это о раннем выявлении болезней. О доверии между врачом и пациентом. О возможности вовремя увидеть опасное состояние и не допустить катастрофы.

Но для этого семейный врач должен быть врачом, а не оператором системы.

Да, защита персональных данных важна. Но любая реформа должна оцениваться очень просто: стало ли пациенту легче получить медицинскую помощь? И не добивает ли она окончательно врача, на котором сегодня держится система?

Потому что если семейный врач перестанет выдерживать — посыплется все. И тогда никакая электронная система уже не спасет медицину.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.