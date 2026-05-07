Епідемія хантавірусу могла початися в Аргентині: там хворих уже понад сотню

Аргентинські урядовці та експерти наразі намагаються визначити, чи є їхня країна джерелом смертельного спалаху хантавірусу, який вразив круїзний лайнер MV Hondius, який зараз застряг в Атлантиці після смерті трьох пасажирів.

Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я на борту судна збігається з різким зростанням кількості випадків хантавірусної інфекції в Аргентині. Місцеві дослідники в галузі громадської охорони здоров'я вважають, що це пов'язано з нещодавно прискореним впливом зміни клімату, пише Independent.

На борту MV Hondius уже померли три пасажири

Аргентина, відправна точка антарктичного круїзу MV Hondius, незмінно посідає перше місце в рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо захворюваності на хантавірус, що передається гризунами, в Латинській Америці.

Експерти припускають, що підвищення температури розширює ареал поширення вірусу, оскільки з потеплінням і зміною екосистем переносники хантавірусу можуть процвітати в більшій кількості місць.

Поширенню хантавірусу сприяють зміни клімату

Люди зазвичай заражаються вірусом під час контакту з екскрементами, сечею або слиною гризунів. Уго Піцці, відомий аргентинський фахівець з інфекційних захворювань, заявив: "Аргентина стала більш тропічною через зміну клімату, і це призвело до таких проблем, як лихоманка денге та жовта лихоманка, а також до появи нових тропічних рослин, що продукують насіння, яке сприяє розмноженню мишей. Немає сумнівів у тому, що з часом хантавірус поширюється дедалі ширше".

Міністерство охорони здоров'я Аргентини у вівторок повідомило про 101 випадок зараження хантавірусом із червня 2025 року, що приблизно вдвічі більше, ніж за той самий період попереднього року. Вірус Анд, хантавірус, виявлений у Південній Америці, може спричиняти важке і часто смертельне захворювання легенів, відоме як хантавірусний легеневий синдром. Міністерство підтвердило, що торік майже третина випадків захворювання закінчилися летальним результатом, тоді як середній рівень смертності в попередні п'ять років становив 15 відсотків.

Захворювання на борт лайнера могло потрапити в Аргентині

Влада підтвердила, що у пасажирів судна MV Hondius було виявлено позитивний результат тесту на вірус Анд .

Аргентинська влада заявляє, що намагається з'ясувати, де саме в країні перебували заражені пасажири, перш ніж піднятися на борт круїзного лайнера під голландським прапором в Ушуайї, місті на півдні Аргентини, відомому як "кінець світу". Щойно стануть відомі маршрути, вони почнуть відстежувати контакти, ізолювати осіб, які перебували в тісному контакті, і активно спостерігати за ситуацією, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що першим на борту круїзного лайнера помер 70-річний чоловік із Нідерландів 11 квітня. Його 69-річна дружина померла 26 квітня. Третя пасажирка, німкеня, померла 2 травня.

Інкубаційний період вірусу може становити від одного до восьми тижнів. Це ускладнює визначення того, чи заразилися пасажири вірусом до відплиття з Аргентини в Антарктиду 1 квітня; під час планової зупинки на віддаленому острові в Південній Атлантиці; або на борту судна.

У провінції Вогняна Земля, де судно простояло кілька тижнів перед відплиттям, ніколи не реєструвалися випадки хантавірусу. За даними ВООЗ, перед посадкою на борт подружжя з Нідерландів оглядало визначні пам'ятки в Ушуайї і подорожувало іншими місцями Аргентини та Чилі.

Згідно з двома слідчими, які говорили на умовах анонімності, аргентинський уряд висуває головну гіпотезу про те, що пара заразилася вірусом під час спостережень за птахами в Ушуайї.

Влада також відстежує переміщення пари з Нідерландів лісистими схилами Патагонії на півдні Аргентини, де зафіксовано осередки зараження.

Оскільки ранні симптоми нагадують лихоманку й озноб під час грипу, "туристи можуть подумати, що в них просто застуда, і не поставитися до цього серйозно. Це робить захворювання особливо небезпечним", — сказав Рауль Гонсалес Іттіг, професор генетики Національного університету Кордови і науковий співробітник державного наукового органу CONICET.

У вівторок у гірському курортному місті Барілоче, найпоширенішому північному пункті в'їзду в Патагонію, було зафіксовано перший випадок зараження хантавірусом серед людей у 2026 році, повідомив уряд провінції Ріо-Негро. У середу потерпілого було госпіталізовано.

Останніми роками Аргентина пережила історичну посуху. Але також спостерігалися періоди несподівано інтенсивних дощів, що є частиною ширшої тенденції до несприятливих погодних умов, яку вчені пов'язують зі зміною клімату.

За словами експертів, частина цієї мінливості створила умови, що дали змогу хантавірусу поширитися. Посушливі періоди змушують тварин залишати свої звичайні місця проживання в пошуках їжі та води. Величезні кількості опадів сприяють зростанню рослинності, розсіюючи насіння, яке приваблює гризунів, які харчуються листям.

"Коли збільшується кількість опадів, зростає доступність їжі, збільшується чисельність гризунів, і якщо є заражені гризуни, то зростає й ймовірність передання інфекції між гризунами, а зрештою і людям", — сказав Іттіг.

Хоча раніше випадки зараження хантавірусом обмежувалися південними районами Патагонії, зараз, за даними Міністерства охорони здоров'я, 83 відсотки випадків припадає на крайню північ Аргентини. У січні міністерство випустило попередження про кілька смертельних спалахів хантавірусу, зокрема в найбільш густонаселеній провінції Буенос-Айрес.

"Зі зміною клімату епідеміологічна картина повністю змінилася, — сказав Піцці. — Корабель може бути поодиноким випадком. Але цей вірус нікуди не дінеться".

Що таке хантавірус

Хантивірус здебільшого поширюється під час контакту з гризунами або їхньою сечею, слиною чи послідом, особливо коли цей матеріал потривожений і потрапляє в повітря, створюючи ризик вдихання.

Переносять хантавірус щури, миші та інші гризуни

Люди зазвичай піддаються впливу хантавірусу у своїх будинках, дачних будиночках або сараях, особливо під час прибирання закритих приміщень із поганою вентиляцією або під час відвідування місць, де виявлено мишачий послід.

ВООЗ заявляє, що, хоча це і рідкісне явище, хантавіруси можуть передаватися від людини до людини.

Центри з контролю і профілактики захворювань США почали відстежувати поширення вірусу після спалаху 1993 року в регіоні Чотирьох Кутів — на кордоні штатів Аризона, Колорадо, Нью-Мексико і Юта.

Як розповіла Мішель Гаркінс, пульмонологиня з Медичного центру Університету Нью-Мексико, яка багато років вивчає це захворювання і допомагає пацієнтам, першою помітила закономірність смертей серед молодих пацієнтів лікарка з Індійської служби охорони здоров'я.

Більшість випадків захворювання в США зареєстровано в західних штатах. Нью-Мексико та Аризона є осередками поширення, ймовірно, тому що ймовірність контакту мишей з людьми вища в сільській місцевості.

Інфекція може швидко прогресувати і стати небезпечною для життя. За словами експертів, вона може починатися з таких симптомів, як:

висока температура;

озноб;

м'язові болі;

головний біль.

На ранніх стадіях захворювання його дійсно важко відрізнити від грипу.

Симптоми хантавірусного легеневого синдрому зазвичай проявляються через один-вісім тижнів після контакту з інфікованим гризуном. У міру прогресування інфекції у пацієнтів може виникати відчуття стиснення в грудях, оскільки легені наповнюються рідиною.

Інший синдром, спричинений хантавірусом, — геморагічна лихоманка з нирковим синдромом — зазвичай розвивається протягом одного-двох тижнів після зараження.

Показники смертності варіюються залежно від того, який саме хантавірус викликає захворювання. За даними CDC, хантавірусний легеневий синдром призводить до летального результату майже у 40 відсотків інфікованих, тоді як смертність від геморагічної лихоманки з нирковим синдромом коливається від 1 до 15 відсотків пацієнтів.

Раніше про те, що поширенню хантавірусу сприяють зміни клімату, розповідали вчені з Каліфорнійського університету.

Щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема в США. І могли привезти вірус із собою. А тим часом на Канарських островах не хочуть пускати до себе заражений лайнер, хоч Іспанія і погодилася на швартування.