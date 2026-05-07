Эпидемия хантавируса могла начаться в Аргентине: там заболевших уже больше сотни

Аргентинские чиновники и эксперты сейчас пытаются определить, является ли их страна источником смертельной вспышки хантавируса, поразившей круизный лайнер MV Hondius, который сейчас застрял в Атлантике после смерти трех пассажиров.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения на борту судна совпадает с резким ростом числа случаев хантавирусной инфекции в Аргентине. Местные исследователи в области общественного здравоохранения считают, что это связано с недавно ускорившимся воздействием изменения климата, пишет Independent.

Аргентина, отправная точка антарктического круиза MV Hondius, неизменно занимает первое место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по заболеваемости хантавирусом, передаваемым грызунами, в Латинской Америке.

Эксперты предполагают, что повышение температуры расширяет ареал распространения вируса, поскольку с потеплением и изменением экосистем переносчики хантавируса могут процветать в большем количестве мест.

Распространению хантавируса способствуют изменения климата

Люди обычно заражаются вирусом при контакте с экскрементами, мочой или слюной грызунов. Уго Пицци, известный аргентинский специалист по инфекционным заболеваниям, заявил: "Аргентина стала более тропической из-за изменения климата, и это привело к таким проблемам, как лихорадка денге и желтая лихорадка, а также к появлению новых тропических растений, которые производят семена, способствующие размножению мышей. Нет сомнений в том, что со временем хантавирус распространяется все шире".

Министерство здравоохранения Аргентины во вторник сообщило о 101 случае заражения хантавирусом с июня 2025 года, что примерно вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года. Вирус Анд, хантавирус, обнаруженный в Южной Америке, может вызывать тяжелое и часто смертельное заболевание легких, известное как хантавирусный легочный синдром. Министерство подтвердило, что в прошлом году почти треть случаев заболевания закончились летальным исходом, тогда как средний уровень смертности в предыдущие пять лет составлял 15 процентов.

Власти подтвердили, что у пассажиров судна MV Hondius был выявлен положительный результат теста на вирус Анд .

Аргентинские власти заявляют, что пытаются выяснить, где именно в стране находились зараженные пассажиры, прежде чем подняться на борт круизного лайнера под голландским флагом в Ушуайе , городе на юге Аргентины, известном как "конец света". Как только станут известны маршруты, они начнут отслеживать контакты, изолировать лиц, находившихся в тесном контакте, и активно наблюдать за ситуацией, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что первым на борту круизного лайнера умер 70-летний мужчина из Нидерландов 11 апреля. Его 69-летняя жена умерла 26 апреля. Третья пассажирка, немка, скончалась 2 мая.

Инкубационный период вируса может составлять от одной до восьми недель. Это затрудняет определение того, заразились ли пассажиры вирусом до отплытия из Аргентины в Антарктиду 1 апреля; во время плановой остановки на отдаленном острове в Южной Атлантике; или на борту судна.

В провинции Огненная Земля, где судно простояло несколько недель перед отплытием, никогда не регистрировались случаи хантавируса. По данным ВОЗ, перед посадкой на борт чета из Нидерландов осматривала достопримечательности в Ушуайе и путешествовала по другим местам Аргентины и Чили.

Согласно двум следователям, говорившим на условиях анонимности, аргентинское правительство выдвигает главную гипотезу о том, что пара заразилась вирусом во время наблюдениями за птицами в Ушуайе .

Власти также отслеживают перемещения пары из Нидерландов по лесистым склонам Патагонии на юге Аргентины, где зафиксированы очаги заражения.

Поскольку ранние симптомы напоминают лихорадку и озноб при гриппе, "туристы могут подумать, что у них просто простуда, и не отнестись к этому серьезно. Это делает заболевание особенно опасным", — сказал Рауль Гонсалес Иттиг, профессор генетики Национального университета Кордовы и научный сотрудник государственного научного органа CONICET.

Во вторник в горном курортном городе Барилоче, самом распространенном северном пункте въезда в Патагонию, был зафиксирован первый случай заражения хантавирусом среди людей в 2026 году, сообщило правительство провинции Рио-Негро. В среду пострадавший был госпитализирован.

В последние годы Аргентина пережила историческую засуху. Но также наблюдались периоды неожиданно интенсивных дождей, что является частью более широкой тенденции к неблагоприятным погодным условиям, которую ученые связывают с изменением климата.

По словам экспертов, часть этой изменчивости создала условия, позволившие хантавирусу распространиться. Засушливые периоды вынуждают животных покидать свои обычные места обитания в поисках пищи и воды. Огромные количества осадков способствуют росту растительности, рассеивая семена, которые привлекают грызунов, питающихся листьями.

"Когда увеличивается количество осадков, возрастает доступность пищи, увеличивается численность грызунов, и если есть зараженные грызуны, то возрастает и вероятность передачи инфекции между грызунами, а в конечном итоге и людям", — сказал Иттиг.

Хотя раньше случаи заражения хантавирусом ограничивались южными районами Патагонии , сейчас, по данным Министерства здравоохранения, 83 процента случаев приходится на крайний север Аргентины. В январе министерство выпустило предупреждение о нескольких смертельных вспышках хантавируса, в том числе в самой густонаселенной провинции Буэнос-Айрес.

"С изменением климата эпидемиологическая картина полностью изменилась, — сказал Пицци. — Корабль может быть единичным случаем. Но этот вирус никуда не денется".

Что такое хантавирус

Хантивирус в основном распространяется при контакте с грызунами или их мочой, слюной или пометом, особенно когда этот материал потревожен и попадает в воздух, создавая риск вдыхания.

Люди обычно подвергаются воздействию хантавируса в своих домах, дачных домиках или сараях, особенно при уборке закрытых помещений с плохой вентиляцией или при посещении мест, где обнаружен мышиный помет.

ВОЗ заявляет, что, хотя это и редкое явление, хантавирусы могут передаваться от человека к человеку.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США начали отслеживать распространение вируса после вспышки 1993 года в регионе Четырех Углов – на границе штатов Аризона, Колорадо, Нью-Мексико и Юта.

Как рассказала Мишель Харкинс, пульмонолог из Медицинского центра Университета Нью-Мексико, которая много лет изучает это заболевание и помогает пациентам, первым заметила закономерность смертей среди молодых пациентов врач из Индийской службы здравоохранения.

Большинство случаев заболевания в США зарегистрировано в западных штатах. Нью-Мексико и Аризона являются очагами распространения, вероятно, потому что вероятность контакта мышей с людьми выше в сельской местности.

Инфекция может быстро прогрессировать и стать опасной для жизни. По словам экспертов, она может начинаться с таких симптомов, как:

высокая температура;

озноб;

мышечные боли;

головная боль.

На ранних стадиях заболевания его действительно тяжело отличить от гриппа.

Симптомы хантавирусного легочного синдрома обычно проявляются через одну-восемь недель после контакта с инфицированным грызуном. По мере прогрессирования инфекции у пациентов может возникать чувство стеснения в груди, поскольку легкие наполняются жидкостью.

Другой синдром, вызываемый хантавирусом, – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – обычно развивается в течение одной-двух недель после заражения.

Показатели смертности варьируются в зависимости от того, какой именно хантавирус вызывает заболевание. По данным CDC, хантавирусный легочный синдром приводит к летальному исходу почти у 40 процентов инфицированных, в то время как смертность от геморрагической лихорадки с почечным синдромом колеблется от 1 до 15 процентов пациентов.

Ранее о том, что распространению хантавируса способствуют изменения климата, рассказывали ученые из Калифорнийского университета.

Минимум 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в том числе в США. И могли привезти вирус с собой. А тем временем на Канарских островах не хотят пускать к себе зараженный лайнер, хоть Испания и согласилась на швартовку.