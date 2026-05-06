Несмотря на разрешение Испании: лайнер с крысиным вирусом не пускают на Канарские острова

Ранее Испания официально разрешила бросить якорь круизному лайнеру MV Hondius на Канарских островах. Но глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что это было опрометчивое решение и заявил, что "не может допустить" корабль на острова.

Вспышка редкого заболевания, передаваемого крысами и имеющего 40-процентную смертность, привела к гибели трех человек и тяжелому заболеванию нескольких других. Судно MV Hondius остается на якоре в Атлантическом океане у мыса Верде, пока решается вопрос с его швартовкой на Канарских островах, пишет Daily Mail.

Момент, когда пассажирам лайнера сообщают о смертях на борту

Ранее 6 мая правительство Швейцарии сообщило, что хантавирус обнаружили у семейной пары, которая вернулась на родину после поездки в Южную Америку. Они были пассажирами круизного лайнера, но у мужчины симптомы проявились только после возвращения домой.

Пассажиров элитного круиза косит крысиный вирус: три человека умерли, остальных не пускают на берег

Федеральное управление здравоохранения заявило: "После появления симптомов заболевания пациент обратился в университетскую больницу Цюриха. Ранее он проконсультировался по телефону со своим семейным врачом. Его немедленно поместили в изоляцию".

Круизный лайнер MV Hondius не хотят пускать на Канары Фото: Соцсети

Глава Канарских островов Испании выразил несогласие с разрешением круизному судну пришвартоваться на архипелаге, опасаясь возможной вспышки заболевания.

Фернандо Клавихо запросил "срочную встречу" с премьер-министром Испании Педро Санчесом , отметив, что решение разрешить круизному судну пришвартоваться на Канарских островах не было основано на "каких-либо технических критериях". И заявил, что информации недостаточно для того, чтобы сохранять спокойствие и "гарантировать безопасность населения Канарских островов".

Клавихо также раскритиковал испанское правительство за "институциональную нелояльность" и отсутствие профессионализма, выразившееся в неспособности держать его в курсе событий.

Он также упрекнул министра здравоохранения Монику Гарсию за то, что она не предоставила ему объяснений относительно критериев, используемых Всемирной организацией здравоохранения.

"Я не могу допустить его попадания на Канарские острова", — заявил он.

Ранее стало известно, что Испания разрешила MV Hondius пришвартоваться у Канарского острова Тенерифе. А два члена экипажа, находящиеся в тяжелом состоянии, включая британского врача, были эвакуированы с судна, при этом глава ВОЗ подтвердил, что "общий риск для общественного здоровья остается низким".

На лайнер доставили все необходимое, но пускать в порт его не хотят Фото: Соцсети В порт лайнер не хотят пускать Фото: Соцсети

"Трое пациентов с подозрением на хантавирусную инфекцию только что были эвакуированы с судна и направляются в Нидерланды для получения медицинской помощи", — сообщил Тедрос Адханом Гебреесус в эфире X.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что судно должно прибыть на острова через "три-четыре дня", добавив, что по прибытии "экипаж и пассажиры будут должным образом осмотрены, им будет оказана медицинская помощь, и они будут отправлены в свои страны".

Пока неизвестно, в каком порту пришвартуется судно. Канарские острова выбрали потому что это "ближайшее место, обладающего необходимыми медицинскими возможностями".

Круизный оператор Oceanwide Expeditions заявил, что, по его плану, судно отправится на север, "к Канарским островам, либо к Гран-Канарии, либо к Тенерифе, что займет три дня плавания".

Хантавирус на круизном лайнере MV Hondius – что известно

Судно находится в центре международной паники в сфере здравоохранения с 2 мая, когда ВОЗ получила информацию о том, что редкое заболевание, обычно передающееся от зараженных грызунов, как правило, через мочу, экскременты и слюну, стало причиной смерти трех пассажиров.

MV Hondius не пустили в Кабо-Верде и не хотят пускать на Тенерифе Фото: Соцсети

Поскольку другие пассажиры и члены экипажа заболели, их поместили в изоляцию после того, как власти Кабо-Верде запретили судну причаливать. Судно стоит на якоре недалеко от столицы островного государства, Прайи.

Общие помещения были пусты, поскольку пассажиры находились в изоляции в своих каютах. По меньшей мере пять человек в полном защитном снаряжении — белых комбинезонах, ботинках и масках — были замечены выходящими с корабля в небольшое судно.

Турецкий блогер Рухи Ченет запечатлел момент, когда экипаж судна сообщил пассажирам о смерти одного из пассажиров.

Один из членов экипажа говорит: "К сожалению, прошлой ночью один из наших пассажиров скончался. Врач сказал мне, что мы не заразны. В этом плане корабль в безопасности".

Турецкий блогер рассказал, что происходило на борту MV Hondius, когда начали умирать пассажиры

Но Ченет отметил, что на следующий день умерла и жена погибшего.

"После смерти третьего человека стало ясно, что на борту был хантавирус", — рассказал Ченет.

Голландская компания Oceanwide Expeditions во вторник сообщила, что решение проблемы уже близко: планируется эвакуировать двух заболевших членов экипажа в Нидерланды для "срочной медицинской помощи", а также третьего человека, который находился в тесном контакте с немецким пассажиром, скончавшимся в субботу.

После завершения эвакуации судно MV Hondius "сможет продолжить свой маршрут", — заявила Энн Линдстранд, представитель ВОЗ в Кабо-Верде.

Круизный лайнер, отправившийся 1 апреля из Ушуайи в Аргентине в направлении Кабо-Верде, на борту находились 88 пассажиров и 59 членов экипажа. В ВОЗ заявили, что на борту находятся представители разных национальностей.

Хантивирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть.

Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром.синдром ГПС и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам ГЛС относятся усталость, лихорадка и мышечные боли.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно в 40 процентах случаев заболевание заканчивается летальным исходом.

Напомним, исследователи рассказали, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, переносимых грызунами.

МИД Украины подтвердил, что среди заболевших хантавирусом украинцев нет.