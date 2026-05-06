Попри дозвіл Іспанії: лайнер із щурячим вірусом не пускають на Канарські острови

Раніше Іспанія офіційно дозволила кинути якір круїзному лайнеру MV Hondius на Канарських островах. Але глава Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що це було необачне рішення і заявив, що "не може допустити" корабель на острови.

Спалах рідкісного захворювання, що передається щурами і має 40-відсоткову смертність, призвів до загибелі трьох людей і важкого захворювання кількох інших. Судно MV Hondius залишається на якорі в Атлантичному океані біля мису Верде, поки вирішується питання з його швартуванням на Канарських островах, пише Daily Mail.

Момент, коли пасажирам лайнера повідомляють про смерті на борту

Раніше 6 травня уряд Швейцарії повідомив, що хантавірус виявили у сімейної пари, яка повернулася на батьківщину після поїздки до Південної Америки. Вони були пасажирами круїзного лайнера, але в чоловіка симптоми проявилися тільки після повернення додому.

Федеральне управління охорони здоров'я заявило: "Після появи симптомів захворювання пацієнт звернувся в університетську лікарню Цюриха. Раніше він проконсультувався телефоном зі своїм сімейним лікарем. Його негайно помістили в ізоляцію".

Круїзний лайнер MV Hondius не хочуть пускати на Канари

Глава Канарських островів Іспанії висловив незгоду з дозволом круїзному судну пришвартуватися на архіпелазі, побоюючись можливого спалаху захворювання.

Фернандо Клавіхо запросив "термінову зустріч" із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, зазначивши, що рішення дозволити круїзному судну пришвартуватися на Канарських островах не ґрунтувалося на "будь-яких технічних критеріях". І заявив, що інформації недостатньо для того, щоб зберігати спокій і "гарантувати безпеку населення Канарських островів".

Клавіхо також розкритикував іспанський уряд за "інституційну нелояльність" і відсутність професіоналізму, що виразилася в нездатності тримати його в курсі подій.

Він також дорікнув міністру охорони здоров'я Моніці Гарсії за те, що вона не надала йому пояснень щодо критеріїв, які використовує Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Я не можу допустити його потрапляння на Канарські острови", — заявив він.

Раніше стало відомо, що Іспанія дозволила MV Hondius пришвартуватися біля Канарського острова Тенеріфе. А двох членів екіпажу, які перебувають у важкому стані, включно з британським лікарем, евакуювали із судна, водночас глава ВООЗ підтвердив, що "загальний ризик для громадського здоров'я залишається низьким".

На лайнер доставили все необхідне, але пускати в порт його не хочуть

"Троє пацієнтів із підозрою на хантавірусну інфекцію щойно були евакуйовані з судна і прямують до Нідерландів для отримання медичної допомоги", — повідомив Тедрос Адханом Гебреєсус в ефірі X.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що судно має прибути на острови за "три-чотири дні", додавши, що після прибуття "екіпаж і пасажири будуть належним чином оглянуті, їм нададуть медичну допомогу, і їх відправлять у свої країни".

Поки невідомо, в якому порту пришвартується судно. Канарські острови вибрали тому що це "найближче місце, що володіє необхідними медичними можливостями".

Круїзний оператор Oceanwide Expeditions заявив, що, за його планом, судно вирушить на північ, "до Канарських островів, або до Гран-Канарії, або до Тенерифе, що займе три дні плавання".

Хантавірус на круїзному лайнері MV Hondius — що відомо

Судно перебуває в центрі міжнародної паніки у сфері охорони здоров'я з 2 травня, коли ВООЗ отримала інформацію про те, що рідкісне захворювання, яке зазвичай передається від заражених гризунів, зазвичай через сечу, екскременти і слину, стало причиною смерті трьох пасажирів.

MV Hondius не пустили в Кабо-Верде і не хочуть пускати на Тенерифе

Оскільки інші пасажири і члени екіпажу захворіли, їх помістили в ізоляцію після того, як влада Кабо-Верде заборонила судну причалювати. Судно стоїть на якорі недалеко від столиці острівної держави, Прайї.

Загальні приміщення були порожні, оскільки пасажири перебували в ізоляції у своїх каютах. Щонайменше п'ятьох осіб у повному захисному спорядженні — білих комбінезонах, черевиках і масках — помітили, як вони виходили з корабля в невелике судно.

Турецький блогер Рухі Ченет зафіксував момент, коли екіпаж судна повідомив пасажирам про смерть одного з пасажирів.

Один із членів екіпажу каже: "На жаль, минулої ночі один із наших пасажирів помер. Лікар сказав мені, що ми не заразні. У цьому плані корабель у безпеці".

Але Ченет зазначив, що наступного дня померла і дружина загиблого.

"Після смерті третьої людини стало зрозуміло, що на борту був хантавірус", — розповів Ченет.

Голландська компанія Oceanwide Expeditions у вівторок повідомила, що розв'язання проблеми вже близько: планують евакуювати двох хворих членів екіпажу до Нідерландів для "термінової медичної допомоги", а також третю людину, яка перебувала в тісному контакті з німецьким пасажиром, який помер у суботу.

Після завершення евакуації судно MV Hondius "зможе продовжити свій маршрут", — заявила Енн Ліндстранд, представниця ВООЗ у Кабо-Верде.

Круїзний лайнер, який вирушив 1 квітня з Ушуайї в Аргентині в напрямку Кабо-Верде, на борту перебували 88 пасажирів і 59 членів екіпажу. У ВООЗ заявили, що на борту перебувають представники різних національностей.

Хантивіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть.

Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром, синдром ГПС і геморагічна лихоманка з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів ГЛС належать втома, лихоманка і м'язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, приблизно в 40 відсотках випадків захворювання закінчується летальним результатом.

МЗС України підтвердило, що серед хворих на хантавірус українців немає.