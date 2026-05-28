Сценарист "Симпсонов", который хочет стать президентом США, сделал предсказание о выборах-2028

Сценарист "Симпсонов" Дэн Грини выдвигает свою кандидатуру на пост президента в 2028 году, а также его прозвали пророком за ряд предсказаний в популярном мультсериале. И теперь он стал делать прогнозы на будущее самостоятельно.

Новое политическое предсказание касается его собственных политических амбиций. Дэн Грини начал неожиданную предвыборную кампанию у себя в Instagram, называя себя "прогрессивным республиканцем" в стиле "Авраама Линкольна и Тедди Рузвельта" и критикуя Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, пишет WION.

Дэн Грини решил стать президентом США

Сценарист, удостоенный премии "Эмми" за самый долгоиграющий американский анимационный телесериал, назвал себя "изредка голосующим за республиканцев" и представил свою кандидатуру как "попытку преодолеть укоренившиеся разногласия и обратиться к более широкому чувству общей национальной цели".

В серии видеороликов Грини, одетый в длинную синюю мантию и с накладной бородой в стиле Гэндальфа обрушился с критикой на "Трампа, Вэнса, миллиардеров, карьеристов и трусов из обеих партий".

Грини заявил, что "в Америке правительство должно работать на благо всех. Демократия для всех, подотчетность для всех, процветание для всех. Мы должны это восстановить. Я бы с удовольствием помог, но я не юрист".

"Я всего лишь самопровозглашенный пророк, который учился в юридической школе, окончил ее и сдал экзамен на адвоката. Подождите, я же юрист. К черту все это. Я могу быть политиком. Я баллотируюсь в президенты... Моя программа: Америка для всех. Давайте сделаем это", — сказал сценарист "Симпсонов", который закончил Гарвард.

На данный момент остается неясным, серьезно ли Грини намерен баллотироваться в президенты или это была всего лишь шутка. Однако, по данным Daily Beast, его компания, Dan Greaney USA, в прошлом месяце подала в Федеральную избирательную комиссию официальное заявление о создании основного избирательного комитета.

Как указано на его веб-сайте, предвыборная программа Грини поддерживает всеобщее здравоохранение, "Зеленый новый курс" и увеличение числа судей Верховного суда с девяти до 13. Кандидат от республиканцев также призывает к "привлечению к ответственности за беззаконие администрации Трампа".

"Республиканская элита позволила Трампу добиться успеха, а демократы не смогли противостоять ни ему, ни нам, поэтому я не собираюсь оставлять это в их руках", — написал Грини на своем предвыборном сайте.

"Моя кампания движима стремлением вернуть сочувствие и порядочность в нашу политическую культуру", — сказал он, добавив, что хочет "придать реальный смысл обещанию свободы и справедливости для всех, данному в клятве верности".

