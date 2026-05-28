Сценарист "Сімпсонів", який хоче стати президентом США, зробив передбачення про вибори-2028

Сценарист "Сімпсонів" Ден Гріні висуває свою кандидатуру на пост президента у 2028 році, а також його прозвали пророком за низку передбачень у популярному мультсеріалі. І тепер він став робити прогнози на майбутнє самостійно.

Нове політичне передбачення стосується його власних політичних амбіцій. Ден Гріні розпочав несподівану передвиборчу кампанію в себе в Instagram, називаючи себе "прогресивним республіканцем" у стилі "Авраама Лінкольна і Тедді Рузвельта" і критикуючи Дональда Трампа і Джей Ді Венса, пише WION.

Ден Гріні вирішив стати президентом США

Сценарист, удостоєний премії "Еммі" за найдовготриваліший американський анімаційний телесеріал, назвав себе тим, хто "зрідка голосує за республіканців", і представив свою кандидатуру як "спробу подолати вкорінені розбіжності та звернутися до ширшого почуття спільної національної мети".

У серії відеороликів Гріні, одягнений у довгу синю мантію і з накладною бородою в стилі Гендальфа, обрушився з критикою на "Трампа, Венса, мільярдерів, кар'єристів і боягузів з обох партій".

Відео дня

Гріні заявив, що "в Америці уряд має працювати на благо всіх. Демократія для всіх, підзвітність для всіх, процвітання для всіх. Ми повинні це відновити. Я б із задоволенням допоміг, але я не юрист".

"Я всього лише самопроголошений пророк, який навчався в юридичній школі, закінчив її і склав іспит на адвоката. Зачекайте, я ж юрист. До біса все це. Я можу бути політиком. Я балотуюся в президенти... Моя програма: Америка для всіх. Давайте зробимо це", — сказав сценарист "Сімпсонів", який закінчив Гарвард.

Наразі залишається незрозумілим, чи серйозно Гріні має намір балотуватися в президенти, чи це був лише жарт. Однак, за даними Daily Beast, його компанія, Dan Greaney USA, минулого місяця подала до Федеральної виборчої комісії офіційну заяву про створення основного виборчого комітету.

Як зазначено на його вебсайті, передвиборча програма Гріні підтримує загальну охорону здоров'я, "Зелений новий курс" і збільшення кількості суддів Верховного суду з дев'яти до 13. Кандидат від республіканців також закликає до "притягнення до відповідальності за беззаконня адміністрації Трампа".

"Республіканська еліта дозволила Трампу домогтися успіху, а демократи не змогли протистояти ні йому, ні нам, тому я не збираюся залишати це в їхніх руках", — написав Гріні на своєму передвиборчому сайті.

"Моя кампанія рухома прагненням повернути співчуття і порядність у нашу політичну культуру", — сказав він, додавши, що хоче "надати реальний сенс обіцянці свободи і справедливості для всіх, даній у клятві вірності".

Нагадаємо, Фокус писав про початок "передвиборчої кампанії" Дена Гріні.

Раніше ми розповідали, як "Сімпсони" і "Секретні матеріали" передбачили хантавірус.