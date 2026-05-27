Автор пророчества о Трампе: сценарист "Симпсонов" Дэн Грини собрался баллотироваться на следующих выборах в США

Дэн Грини, который в 2000-м году написал сценарий к серии культового мультсериала "Симпсоны", в котором "предсказал" президентство Дональда Трампа, объявил о старте собственной президентской кампании.

Сценарист появился 26 мая в видеоролике на собственной странице в Instagram в причудливом образе: в халате, с бородой и париком. Он объявил, что "наступил Судный день" и сказал, что будет участвовать в президентских выборах в США в 2028 году, пишет Newsweek.

"Я лишь самопровозглашенный пророк, который учился на юридическом факультете, закончил его и сдал экзамен на адвоката", — начинает он видеообращение с этих слов, после чего снимает свой костюм "пророка" и говорит: "К черту, я могу быть политиком".

Далее Грини объяснил, что собирается баллотироваться на выборах в президенты США в 2028 году.

"Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа: Америка для всех. Давайте это сделаем", — заявил сценарист.

"Симпсоны", "Офис" и "Борат": что известно о карьере Дэна Грини

Дэн Грини — выпускник юридического факультета Гарвардского университета. Славу получил как сценарист комедийных сериалов, в частности он работал над "Симпсонами", популярным ситкомом "Офис" и комедией "Борат". В команде "Симпсонов" он работал с 7-го по 11-й сезоны.

В 17-м эпизоде 11-го сезона под названием "Барт в будущем" Барт Симпсон видит в своем видении будущего, что его сестра Лиза является лидером Соединенных Штатов. В определенный момент она говорит своим сотрудникам: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа довольно серьезный бюджетный кризис".

Дональд Трамп в одном из эпизодов мультсериала "Симпсоны" Фото: grab

Дональд Трамп действительно начинал короткую президентскую кампанию в 2000-м году, где баллотировался как кандидат от Партии реформ. В феврале того же года он официально завершил ее, а эпизод, в котором предполагалось его президентство, вышел на экраны в марте того года.

Впоследствии Грини рассказал в комментарии изданию The Hollywood Reporter, что назначение Трампа президентом ему казалось "логичной последней остановкой перед тем, как достичь дна".

"Эта идея была предложена, потому что она соответствовала видению того, как Америка сходит с ума", — объяснял сценарист свою идею.

Что касается президентской кампании Грини, то он сам себя называет "прогрессивным республиканцем". Двумя основными составляющими его предвыборной программы должны стать "восстановление демократии" и "восстановление Америки".

