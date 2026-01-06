В "Симпсонах" нашли прогнозы на 2026 год: что грозит миру

Американский анимационный сериал "Симпсоны" известен тем, что некоторые его эпизоды содержали предсказания, которые сбылись в реальности. Поклонники обнаружили ряд прогнозов на 2026 год, которые намекают на яркие события и изменения в мире.

"Симпсоны" начали выходить еще в 1989 году и с тех пор полюбились многим зрителям. Кроме того, известный мультсериал имеет интересную репутацию из-за предсказаний в эпизодах, которые воплощались в реальности спустя годы и даже десятилетия. В частности, сценаристы заранее спрогнозировали, что мир охватит COVID-19. Поклонники нашли прогнозы на 2026 год, некоторые из которых не связаны с конкретными датами, но соответствуют недавним событиям. Об этих сериях 6 января рассказали в Daily Mail.

Развитие ИИ

Эпизод "Them, Robot" 2012 года продемонстрировал, как искусственный интеллект забирает работу у людей. Работников завода заменили роботы, которые в конце концов восстали против мистера Бернса, а уволенные им люди пришли на помощь.

В издании отметили, что люди все чаще обращаются к ИИ, а некоторые компании уже начинают интегрировать эту технологию в работу. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон заявлял, что искусственный интеллект действительно "уничтожит рабочие места", но паниковать не следует — люди, которые готовы учиться и могут критически мыслить, без работы не останутся.

Кадр из серии под названием "Them, Robot" Фото: 20th Century Fox

Исследование космоса

Еще в 1994 году в "Симпсонах" показали, как главный герой Гомер полетел в космос. Эпизод "Deep Space Homer" предложил сценарий, когда космические путешествия становятся доступными широкой публике. Кроме того, в серии 2014 года анимационный Ричард Брэнсон отдыхал вне Земли, а серии 2021 года отправился в последнее свое путешествие туда.

Кадр из эпизода "Deep Space Homer" Фото: 20th Century Fox

В реальности в 2025 году в космосе уже побывала певица Кэти Перри в составе исключительно женского экипажа. Однако короткий суборбитальный полет горячо обсуждался в сети, в частности его раскритиковали из-за влияния на окружающую среду.

Новая эпидемия

В США уже фиксируют "стремительный рост" случаев заболевания новым штаммом гриппа, а Центр контроля и профилактики заболеваний заявил об "очень высоком" уровне передачи заразы в Нью-Йорке.

Более 30 лет назад "Симпсоны" показали кризис в области здравоохранения и вызванные им социальные последствия. В эпизоде "Marge in Chains" 1993 года из Японии распространяется вымышленный вирус через транспортные ящики. Из-за этого возникает паника, и люди бунтуют, требуя лекарств.

Кадр из серии "Marge in Chains" Фото: 20th Century Fox

"Умные дома"

Эпизод "Treehouse of Horror XII" 2001 года продемонстрировал, как дом с голосовым управлением, который управляет повседневной жизнью семьи, становится все опаснее. Поклонники видят в этом предупреждение для всех, кто обустраивает дома умными технологиями.

Стихийные бедствия

В серии "Homer the Heretic" 1992 года показана сильная метель. В то же время в фильме "Симпсоны" город охватывает экологическая катастрофа, вызванная сбросом токсичных отходов в озеро.

На фоне новостей о "шторме, охватившем всю страну" американцам эти события на экране кажутся пророческими.

Жизнь вне Земли

В 1997 году вышел эпизод "The Springfield Files", в котором агенты ФБР расследуют заявление Гомера о встрече с инопланетянином. Не исключено, что открытие внеземной жизни — действительно не за горами.

Кадр из серии "The Springfield Files" Фото: 20th Century Fox

Конец света

В серии "Thank God, It's Doomsday" после просмотра фильма Гомер уверяется, что вот-вот наступит конец света. Он высчитывает дату за неделю и находит единомышленников.

Однако жуткий прогноз не оправдывается, а главный герой решает, что ошибся в расчетах. После этого он поднимается на небо, где убеждает Бога отложить апокалипсис.

Кадр из эпизода "Thank God, It's Doomsday" Фото: 20th Century Fox

Третья мировая война

"Симпсоны" содержат не одно упоминание Третьей мировой войны. В частности, в одном из короткометражных фильмов 1987 года Гомер настаивает, чтобы его семья спряталась в самодельном укрытии, потому что считает, что началась война. Позже, в 1995 году, в свет вышел эпизод "Lisa's Wedding" жених Лизы путешествует в будущее, где Гомер и Барт намекают на следующий глобальный конфликт после Второй мировой войны.

Владелец бара Мо Сизляк при этом отмечает, что британцы "спасли свои *упы" во времена Второй мировой войны. Гость из прошлого Хью Паркфилд на это отвечает, что вместо этого они спасли чужие "*упы" во время Третьей мировой войны.

"Это правда", — коротко признает Мо.

