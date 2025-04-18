Полет на Blue Origin: в сети высмеяли Кэти Перри, которая неуместно "целовала землю" (видео)

Американская певица Кэти Перри побывала 11 минут в космосе и подверглась критике пользователей соцсетей, которым не понравился полет пяти женщин на ракете Blue Origin. Люди напомнили Перри, что выбросы ракеты вредят земной атмосфере, а она же позиционировала себя как экоактивистку. Тем временем популярная блогерка Эмили Ратаковски высмеяла "космонавтку" и получила одобрение зрителей.

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О проблемах с полетом Кэти Перри Blue Origin рассказало издание Daily Mail.

Ратаковски заявила, что полет в космос был "пародией". По ее мнению, певица и другие женщины, которые побывали в космосе, нанесли вред "матушке земле", которую нужно беречь. Также ей не понравилось, что люди заплатили деньги, чтобы полетать на ракете и порекламировать новый альбом.

Сообщение блогера набрало более 400 тыс. лайков и почти 6 тыс. комментариев. Люди писали, что Перри и другие участницы полета совершили бессмысленный поступок и нужно, чтобы их кто-то об этом откровенно сказал. Другие вспоминали о тысячах других женщин, которые годами готовятся к полету, а вместо этого в ракеты сажают попдив и жен миллиардеров. Впрочем, были сообщения о том, что критики певицы, скорее всего, совершают авиаперелеты и вредят окружающей среде не меньше, чем ракета.

Тем временем Daily Mail собрало коллекцию аргументов, которые высказываются против полета Перри и других "космонавток". Люди делали замечания относительно "невероятной цены, печального влияния на среду, странных выходок экипажа". Также критиковали поведение Перри, которая рассказала о том, почему взяла на борт ромашку (из-за дочери Дейзи Дав Блум), делилась эмоциональным впечатлениями от полета и поцеловала землю после приземления. При этом вспоминали космонавток, которые годами тренируются, но еще не побывали в космосе. Другие же напоминали певице, как она в 2015 году предупреждала об изменении климата из-за парниковых газов, а теперь полетела в ракете, которая его выделяет.

В то же время издание привело мнение тележурналистка Гейл Кинг, которая летала вместе с Перри. Кинг ответила на замечание, что состоялся "аттракцион", который не имел научной ценности. Телеведущая отметила, что во время аналогичных развлекательных полетов мужчин такой волны критики не было, как после полета пяти женщин.

"Они называют это аттракционом, что меня очень раздражает, потому что они никогда не говорят, что мужчины катались. Это называется полет или путешествие. Я очень разочарована и расстроена [ненавистью]. То, что они делают, должно вдохновить других женщин и молодых девушек — пожалуйста, не игнорируйте это", — сказала Кинг.

Полет Blue Origin — детали

Отметим, 14 апреля Кэти Перри сообщила, что летит в космос на ракете Blue Origin. Певица заявила, что попытается спеть на борту капсулы, в которой вместе с ней будут находиться еще четыре женщины. Перри объяснила, что мечтала о космическом полете с 15 лет и вот наконец получила возможность воплотить свою мечту в жизнь. Вместе с певицей на борту ракеты находились тележурналистка Гейл Кинг, активистка Аманда Нгуен, кинопродюсер Кэрианна Флинн, аэрокосмический инженер Айша Боу и репортер Лорен Санчес, подружка миллиардера Джеффри Безоса.

Напоминаем, после возвращения Blue Origin на землю в сети появились публикации, что состоялся "ритуал Сатаны".