Політ на Blue Origin: у мережі висміяли Кеті Перрі, яка недоречно "цілувала землю" (відео)

Американська співачка Кеті Перрі, яка провела 11 хвилин у космосі, наразилась на критику користувачів соцмереж, яким не сподобався політ п'яти жінок на ракеті Blue Origin. Люди нагадали Перрі, що викиди ракети шкодять земній атмосфері, а вона ж позиціювала себе як екоактивістку. Тим часом популярна блогерка Емілі Ратаковскі висміяла "космонавтку" і отримала схвалення глядачів.

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Про негаразди з польотом Кеті Перрі Blue Origin розповіло видання Daily Mail.

Ратаковскі заявила, що політ у космос був "пародією". На її думку, співачка та інші жінки, які побували у космосі, завдали шкоди "матінці землі", яку потрібно берегти. Також їй не сподобалось, що люди заплатили гроші, щоб політати на ракеті та порекламувати новий альбом.

Допис блогерки набрав понад 400 тис. вподобайок та майже 6 тис. коментарів. Люди писали, що Перрі та інші учасниці польоту здійснили безглуздий вчинок і потрібно, щоб їх хтось про це відверто сказав. Інші згадували про тисячі інших жінок, які роками готуються до польоту, а натомість в ракети саджають попдів та дружин мільярдерів. Втім були дописи про те, що критики співачки, найімовірніше, роблять авіаперельоти й шкодять навколишньому середовищу не менше, ніж ракета.

Тим часом Daily Mail зібрало колекцію аргументів, які висловлюються проти польоту Перрі та інших "космонавток". Люди робили зауваження щодо "неймовірної ціни, сумного впливу на середовище, дивні витівки екіпажу". Також критикували поведінку Перрі, яка розповіла про те, чому взяла на борт ромашку (через дочку Дейзі Дав Блум), ділилась емоційним враженнями від польоту та поцілувала землю після приземлення. При цьому згадували космонавток, які роками тренуються, але ще не побували в космосі. Інші ж нагадували співачці, як вона у 2015 році попереджала про зміну клімату через парникові гази, а тепер полетіла в ракеті, яка його виділяє.

Водночас видання навело думку тележурналістка Гейл Кінг, яка літала разом з Перрі. Кінг відповіла на зауваження, що відбувся "атракціон", який не мав наукової цінності. Телеведуча зауважила, що під час аналогічних розважальних польотів чоловіків такої хвилі критики не було, як після польоту п'яти жінок.

"Вони називають це атракціоном, що мене дуже дратує, тому що вони ніколи не кажуть, що чоловіки каталися. Це називається політ або подорож. Я дуже розчарована і засмучена [ненавистю]. Те, що вони роблять, має надихнути інших жінок і молодих дівчат – будь ласка, не ігноруйте це", — сказала Кінг.

Політ Blue Origin — деталі

Зазначимо, 14 квітня Кеті Перрі повідомила, що летить у космос на ракеті Blue Origin. Співачка заявила, що спробує заспівати на борту капсули, у якій разом з нею перебуватимуть ще чотири жінки. Перрі пояснила, що мріяла про космічний політ з 15 років і ось нарешті отримала можливість втілити свою мрію у життя. Разом зі співачкою на борту ракети перебували тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, аерокосмічна інженерка Айша Боу і репортерка Лорен Санчес, подружка мільярдера Джеффрі Безоса.

Нагадуємо, після повернення Blue Origin на землю у мережі з'явились публікації, що відбувся "ритуал Сатани".